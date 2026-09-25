Danh sách mới nhất các xã, phường có nguy cơ lũ quét và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 24/9 đến 4 giờ ngày 25/9), khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thạch Điền 88mm (Hà Tĩnh); Đầu Mối hồ Trung Thuần 128mm (Quảng Trị); Phước Thành 126mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Tây 107mm (Quảng Ngãi)...

Nhiều xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn. Ảnh: PV

Trong 3 giờ qua (từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 25/9), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Tân 1 43,2mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 5-15mm, có nơi trên 50mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị 10-20mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Chi tiết được đính kèm trong Phụ lục 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Hiện nay (25/9), vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Ngày và đêm 25/9, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Danh sách xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Thanh Hóa: Công Chính, Thanh Kỳ, Yên Thọ.

Hà Tĩnh: Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Phụ, P. Hải Ninh, P. Hoành Sơn, P. Sông Trí, P. Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Vũ Quang.

Quảng Trị: Kim Ngân, Quảng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình, Bắc Trạch, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Lệ Ninh, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phú Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú.

Đà Nẵng: Bến Giằng, Đắc Pring, Phước Thành, La Dêê, Nam Giang, Phước Chánh.

Quảng Ngãi: Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Bờ Y, Đăk Môn, Đăk Pék, Dục Nông, Kon Braih, Ngọc Linh, Sơn Tây Thượng.