Chuẩn mực kiến tạo niềm tin số

Tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện “kiến tạo niềm tin số” được đặt ở vị trí trung tâm. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là việc Liên minh Niềm tin số chính thức ra mắt Bộ Tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung (phiên bản 1.0). Đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm định hướng hoạt động sáng tạo, lan tỏa thông tin trên môi trường số theo hướng minh bạch, trách nhiệm và đạo đức hơn.

Trong môi trường số, một video vài chục giây, một bài đăng hay một phiên livestream có thể tiếp cận hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người. Khi đó, sức ảnh hưởng không còn đơn thuần là sự nổi tiếng của cá nhân. Vì vậy, càng có nhiều người theo dõi, KOL càng cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với nội dung mình tạo ra và lan truyền.

Bộ Tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung đặt vấn đề này trong một khuôn khổ rõ ràng, với 3 cấp độ: nghĩa vụ theo pháp luật; điều kiện bắt buộc để được chứng nhận; và các thực hành được khuyến nghị. Cách tiếp cận này giúp người có ảnh hưởng không chỉ biết “được làm gì” mà quan trọng hơn là hiểu “nên làm như thế nào” để duy trì uy tín và niềm tin của cộng đồng.

Một trong những nội dung được chú ý là yêu cầu minh bạch trong quảng cáo và hợp tác thương mại. Việc phân biệt giữa nội dung chia sẻ cá nhân và nội dung thương mại giúp người xem có đầy đủ thông tin để đánh giá trước khi tiếp nhận hoặc đưa ra quyết định. Đặc biệt, người có ảnh hưởng cần trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm trước khi giới thiệu; không phóng đại công dụng, không cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Khi KOL hiểu rõ trách nhiệm của mình, thương hiệu có cơ sở lựa chọn đối tác phù hợp, nền tảng có thêm căn cứ để xây dựng môi trường an toàn, còn người dùng được bảo vệ tốt hơn. Khi đó, niềm tin số không phải là khẩu hiệu mà trở thành kết quả của những hành động cụ thể. Bộ tiêu chuẩn vì thế cần được nhìn nhận như một tài liệu định hướng để mỗi người có ảnh hưởng tự soi chiếu trong quá trình hoạt động, thay vì chỉ là một bộ quy tắc dùng để đánh giá sau khi xảy ra sự cố.