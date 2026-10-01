Google ra mắt Gemini 4 Argon: Mô hình AI mới mạnh nhất của công ty

Theo Google, Gemini 4 Argon có thể tạo ra tối đa 1 triệu token trong một lần xử lý, cao hơn nhiều so với giới hạn 64.000 token của phiên bản trước. Khả năng này cho phép mô hình xử lý lượng mã nguồn hoặc tài liệu lớn mà không phải liên tục chia nhỏ yêu cầu, phù hợp với những công việc kéo dài như phân tích code, sửa lỗi hay chuyển đổi hệ thống.

Lập trình là một trong những lĩnh vực được Google tập trung phát triển cho Gemini 4 Argon. Mô hình đạt 77,9% trong bài kiểm tra DeepSWE v1.1, đánh giá khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phần mềm phức tạp. Google cho biết nhân viên của hãng đã sử dụng Gemini 4 Argon trong nhiều công việc liên quan đến phát triển phần mềm, trong đó có tìm lỗi và chuyển đổi những hệ thống mã nguồn lớn.

Google công bố Gemini 4 Argon hướng đến “kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ tiên tiến”.

Một thử nghiệm đáng chú ý được thực hiện với libgav1, bộ giải mã video mã nguồn mở của Google. Gemini 4 Argon đã hỗ trợ chuyển khoảng 32.000 dòng mã SIMD sang Rust và tiếp tục tối ưu phần mã này. Sau quá trình chỉnh sửa, phiên bản Rust mới có tốc độ xử lý nhanh hơn 2,7 lần so với phiên bản trước, trong khi vẫn cho ra cùng kết quả video.

Google cũng đưa Gemini 4 Argon vào những dự án có quy mô lớn hơn. Mô hình được sử dụng để hỗ trợ chuyển mã nguồn từ C/C++ sang Rust, trong đó có Zircon, phần lõi của hệ điều hành Fuchsia. Quy mô mã nguồn trong một số dự án lên tới hơn 800.000 dòng, cho thấy Google đang thử nghiệm AI không chỉ ở những đoạn mã nhỏ mà cả trong các hệ thống phần mềm lớn.

Không chỉ hỗ trợ viết và chuyển đổi mã, Gemini 4 Argon còn được Google sử dụng để tối ưu hoạt động của các trung tâm dữ liệu. Mô hình đã giúp kỹ sư tìm ra những điểm có thể cắt giảm mức sử dụng bộ nhớ và triển khai các thay đổi cần thiết. Theo Google, quá trình này đã giải phóng hơn 300 TiB bộ nhớ mà không cần bổ sung phần cứng mới.

An ninh mạng cũng là một trọng tâm của Gemini 4 Argon. Google cho biết mô hình có khả năng tìm kiếm, kiểm tra và khắc phục các lỗ hổng trong phần mềm. Trên bài kiểm tra CWE-bench v1, Argon đạt 68% và nằm trong nhóm có kết quả cao nhất. Google đồng thời áp dụng các biện pháp giám sát nhằm hạn chế nguy cơ mô hình bị sử dụng sai mục đích trong những công việc liên quan đến bảo mật.

Bên cạnh lập trình và bảo mật, Gemini 4 Argon được thiết kế để xử lý những công việc cần phân tích nhiều bước trong các lĩnh vực như tài chính và pháp lý. Mô hình cũng có khả năng xử lý nội dung video dài. Trong các bài kiểm tra do Google công bố, Argon đạt 91,7% trên LVBench và 51,3% trên AutomationBench của Zapier.

Gemini 4 Argon chưa được Google mở rộng tới toàn bộ người dùng ngay sau khi ra mắt. Ở giai đoạn đầu, hãng cung cấp mô hình cho các chuyên gia an ninh mạng đáng tin cậy thông qua Fairwind Program để đánh giá khả năng và rủi ro trước khi triển khai rộng hơn. Google cho biết quá trình này được thực hiện theo từng bước nhằm bổ sung các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Về giá, Google đưa ra mức phí giới thiệu 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Phần dữ liệu đầu vào được lưu trong bộ nhớ đệm được giảm 95% chi phí. Sau thời gian áp dụng giá giới thiệu, mức phí dự kiến tăng lên 4 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 20 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Với Gemini 4 Argon, Google đang chuyển trọng tâm sang những ứng dụng AI có thể tham gia trực tiếp vào quy trình kỹ thuật, thay vì chỉ cung cấp câu trả lời cho người dùng. Khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn, hỗ trợ lập trình, tối ưu hệ thống và phát hiện lỗ hổng cho thấy hãng đang đặt kỳ vọng vào việc đưa AI sâu hơn vào hoạt động phát triển phần mềm và vận hành hạ tầng.