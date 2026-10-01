Hơn nửa dân số Trung Quốc dùng AI

Số lượng người dùng AI tại Trung Quốc tăng lên nhanh chóng trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Wire China.

Dữ liệu trên được Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC) công bố ngày 29/9. Cuối năm 2025, Trung Quốc có khoảng 602 triệu người sử dụng các công cụ AI tạo sinh, với tỷ lệ phổ cập khi đó là 42,8%. Như vậy, lượng người dùng đã tăng khoảng 16% sau nửa năm.

Theo CNNIC, hỏi đáp vẫn là mục đích phổ biến nhất của người dân Trung Quốc khi sử dụng AI. Khoảng 76% người được khảo sát cho biết họ sử dụng AI để tìm câu trả lời.

Các tác vụ liên quan đến nội dung đa phương tiện cũng tăng nhanh chóng. Khoảng 47,8% sử dụng AI để tạo hoặc xử lý hình ảnh và video. Tỷ lệ dùng công nghệ này cho văn bản là 37,6%.

Theo báo cáo, số lượt dùng các ứng dụng trợ lý và công cụ AI tổng hợp phục vụ công việc đều tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều công ty AI tạo sinh tại Trung Quốc cũng đang dịch chuyển khỏi các ứng dụng độc lập. Khoảng 36,1% người dùng Internet sử dụng trợ lý AI được tích hợp sẵn trên smartphone. Trong khi đó, 35,5% sử dụng ứng dụng AI trên thiết bị di động.

“Đến nửa đầu năm 2026, số người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu, với tỷ lệ phổ cập trên 50%”, Wang Peng, Giám đốc CNNIC cho biết.

Theo ông, thay đổi này không chỉ thể hiện ở số lượng người dùng. Cơ cấu người dùng và nhu cầu tiêu dùng liên quan đến AI cũng đang thay đổi. AI đồng thời tác động đến thị trường phần cứng. Khoảng 38,7% người dùng Internet Trung Quốc đã mua thiết bị thông minh trực tuyến trong 6 tháng gần nhất.

Tính đến tháng 6, Trung Quốc có hơn 10.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến mô hình AI, AI agent và robot. Phần lớn trong số này tập trung tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang.

Song song với mở rộng ứng dụng, Trung Quốc cũng tăng cường quản lý AI. Đến cuối tháng 8, hơn 1.100 dịch vụ AI tạo sinh đã hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý Internet nước này.

Các số liệu mới cho thấy AI tạo sinh đang chuyển từ một công nghệ dành cho nhóm người dùng sớm sang công cụ phổ biến tại Trung Quốc. Sự thay đổi thể hiện rõ ở cả số người sử dụng, tần suất tương tác và phạm vi ứng dụng trong đời sống hàng ngày.