Samsung tiếp tục mở rộng One UI 9 tới nhiều thiết bị Galaxy mới

Samsung đang đẩy nhanh tiến độ phân phối One UI 9 sau giai đoạn đầu triển khai giới hạn tại Hàn Quốc. Không chỉ tập trung vào thế hệ Galaxy S26, bản cập nhật mới đã được mở rộng sang nhiều thiết bị cao cấp khác, trong đó có Galaxy S25 series và các mẫu smartphone màn hình gập mới.

Ở nhóm Galaxy S25, năm phiên bản gồm Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 FE được đưa vào các đợt phát hành tiếp theo. Đây là nhóm thiết bị đáng chú ý bởi phần lớn sản phẩm vẫn thuộc thế hệ Galaxy cao cấp mới của Samsung và có thời gian ra mắt tương đối gần với Galaxy S26.

Samsung đang đẩy nhanh tiến độ phân phối One UI 9 sau giai đoạn đầu triển khai giới hạn tại Hàn Quốc.

Không dừng ở dòng Galaxy S, One UI 9 cũng đang được triển khai cho loạt thiết bị màn hình gập. Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 nằm trong danh sách được Samsung mở rộng cập nhật, qua đó đưa phiên bản giao diện mới đến nhiều dòng sản phẩm chủ lực thay vì chỉ giới hạn trên smartphone dạng thanh truyền thống.

Trước đó, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra là những thiết bị nằm trong nhóm đầu tiên được Samsung triển khai One UI 9. Khi quá trình phát hành tiếp tục được mở rộng, Galaxy S25 series và các mẫu Galaxy Z mới trở thành những thiết bị tiếp theo được bổ sung vào phạm vi cập nhật.

Samsung dự kiến chưa dừng lại ở những mẫu máy nói trên. Trong những ngày và tuần tới, One UI 9 có thể tiếp tục được đưa đến các thiết bị Galaxy cũ hơn. Tuy nhiên, thời điểm phát hành có thể sẽ không giống nhau giữa các sản phẩm, bởi hãng thường chia các bản cập nhật lớn thành nhiều đợt.

Yếu tố khu vực cũng có thể khiến người dùng nhận phần mềm mới vào những thời điểm khác nhau. Do đó, việc một mẫu máy đã nằm trong danh sách triển khai không đồng nghĩa tất cả thiết bị cùng phiên bản tại mọi thị trường đều có thể tải xuống One UI 9 ngay lập tức.

Người dùng có thể tự kiểm tra tình trạng cập nhật trên điện thoại thay vì chờ thông báo từ hệ thống. Để thực hiện, truy cập Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Nếu One UI 9 đã được phát hành cho thiết bị và khu vực tương ứng, phiên bản mới sẽ xuất hiện tại đây.

Việc Samsung mở rộng One UI 9 theo từng nhóm thiết bị cũng cho thấy hãng đang duy trì cách thức phân phối phần mềm theo từng giai đoạn. Các mẫu Galaxy mới thường được ưu tiên trước, sau đó phạm vi hỗ trợ tiếp tục được mở rộng sang những thiết bị khác.

Với Galaxy S25 series cùng Galaxy Z TriFold, Z Fold7 và Z Flip7 đã bắt đầu được đưa vào các đợt cập nhật, số lượng thiết bị tiếp cận One UI 9 sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Người dùng các mẫu Galaxy chưa nhận được bản cập nhật cần kiểm tra định kỳ, bởi thời điểm phát hành cụ thể còn phụ thuộc vào từng thị trường và từng đợt phân phối.