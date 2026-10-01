Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác công nghệ năng lượng nguyên tử

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm việc với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung Kwan. (Ảnh: MST)

Phía Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm hơn 40 năm phát triển ngành năng lượng nguyên tử, từ nhập khẩu, từng bước nội địa hóa và làm chủ công nghệ, đến hình thành năng lực xuất khẩu công nghệ và triển khai các dự án điện hạt nhân.

Theo phía Hàn Quốc, quá trình này dựa trên ba yếu tố cốt lõi: năng lực công nghệ, bảo đảm an toàn và hệ thống pháp lý, quản lý đồng bộ; trong đó an toàn là yêu cầu không thể thỏa hiệp.

Hai Bộ trưởng nhận định Việt Nam và Hàn Quốc còn nhiều dư địa hợp tác toàn diện, không chỉ trong xây dựng nhà máy mà còn ở nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, vận hành, đào tạo nhân lực, bảo đảm an toàn và phát triển chuỗi công nghiệp phụ trợ.

Các hướng hợp tác gồm trao đổi chuyên gia; tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; hỗ trợ Việt Nam xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý và an toàn hạt nhân.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao kinh nghiệm của Hàn Quốc, đồng thời cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ, với trách nhiệm về khung pháp lý, an toàn và công nghệ hạt nhân, sẽ thúc đẩy các hoạt động đào tạo và nghiên cứu chung bằng những bước đi cụ thể.

Hai bên cũng trao đổi về ứng dụng AI trong công nghiệp. Phía Hàn Quốc giới thiệu Liên minh MX Alliance, kết nối Chính phủ, doanh nghiệp sản xuất, công ty AI, viện nghiên cứu và trường đại học.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị Hàn Quốc cử chuyên gia sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu ứng dụng AI trong ngành năng lượng nguyên tử, nhất là trong thiết kế, mô phỏng, giám sát vận hành, bảo trì dự báo và nâng cao an toàn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.