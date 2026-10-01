TP.HCM đưa AI vào xúc tiến thương mại, tìm nhà mua hàng toàn cầu

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM Phạm Quang Nhật (hàng đầu, bên phải) và Chủ tịch Arobid Trần Văn Chín

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) và Công ty cổ phần Công nghệ Arobid ký kết hợp tác chiến lược về ứng dụng dữ liệu, công nghệ và AI trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo ITPC, Arobid và các đại biểu.

Không chỉ đưa hội chợ lên mạng

Trọng tâm hợp tác là xây dựng và vận hành ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform), nền tảng số hỗ trợ các hoạt động hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, đoàn xúc tiến thương mại và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của TP.HCM.

Theo ITPC, điểm khác biệt của nền tảng không chỉ là đưa hội chợ, triển lãm từ trực tiếp lên trực tuyến, mà còn là tái tổ chức toàn bộ hành trình xúc tiến thương mại trên môi trường số.

Từ chuẩn hóa thông tin, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường, nhà mua hàng đến duy trì kết nối sau chương trình đều được thực hiện trên cùng một nền tảng.

ITPC Platform được định hướng tích hợp chợ thương mại điện tử B2B toàn cầu, triển lãm thương mại số (Digital Trade Expo) và các công cụ AI hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ, tìm kiếm chuyên sâu, nhận diện nhu cầu và ghép nối với nhà mua hàng, cũng như các đối tác phù hợp.

Nền tảng vận hành theo chu trình Before - During - After. Trước chương trình, doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng hồ sơ điện tử và xây dựng gian hàng số.

Trong chương trình, nền tảng hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, kết nối B2B và ghép nối với nhà mua hàng, đối tác. Sau chương trình, dữ liệu và các kết nối tiếp tục được duy trì để theo dõi cơ hội và phát triển giao dịch.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, cho rằng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại không nên chỉ dừng ở việc đưa các quy trình hiện hữu lên mạng, mà cần tổ chức lại hành trình phục vụ doanh nghiệp dựa trên dữ liệu.

Dữ liệu trên nền tảng tập trung vào doanh nghiệp, sản phẩm, nhà mua hàng, nhu cầu mua hàng (RFQ), thị trường, dự án và nhà đầu tư, được định hướng chuẩn hóa theo các nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống”.

Theo ông Nhật, dữ liệu thuộc quyền sở hữu của thành phố và được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu của thành phố. AI sẽ hỗ trợ khai thác dữ liệu, nhận diện nhu cầu, tìm kiếm và gợi ý kết nối. Tuy nhiên, các quyết định về hợp tác, đầu tư và giao dịch vẫn do doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chủ thể liên quan quyết định.

ITPC và Arobid hợp tác xây dựng nền tảng xúc tiến thương mại, đầu tư số, kết nối dữ liệu, B2B, AI, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư

Dữ liệu lớn tìm thị trường, nhà mua hàng

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid cho biết, ITPC Platform sẽ kết nối với nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, khai thác dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và đối tác.

Arobid hiện có dữ liệu về khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu. Nguồn dữ liệu này có thể được khai thác để AI hỗ trợ phân tích ngành hàng, xác định thị trường và nhóm nhà mua hàng tiềm năng.

“Sau 2 tháng vận hành thử nghiệm nền tảng xúc tiến đầu tư số của TP.HCM, hệ thống ghi nhận hơn 26.000 lượt truy cập từ 116 quốc gia, hơn 100 nhà đầu tư bày tỏ quan tâm và một số nhà đầu tư đã đề nghị lịch làm việc”, ông Chín nói

Theo kế hoạch, chuỗi Digital Trade Expo dự kiến được triển khai trong năm 2027, với việc lựa chọn ngành hàng và thị trường dựa trên phân tích dữ liệu lớn.

Việc xây dựng ITPC Platform diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo Quyết định 1968/QĐ-TTg, giai đoạn 2025 - 2030 đặt mục tiêu 60% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trong môi trường số.

Trong thỏa thuận hợp tác, ITPC giữ vai trò quản lý, vận hành nền tảng, định hướng chương trình, phát triển mạng lưới, kết nối doanh nghiệp và quản lý dữ liệu theo thẩm quyền.

Arobid đảm nhiệm vai trò đối tác công nghệ, xây dựng và tối ưu hạ tầng, tích hợp các giải pháp B2B, dữ liệu, Digital Trade Expo và AI.

Ông Phạm Quang Nhật cho biết thêm, mục tiêu hợp tác là nâng cao năng lực phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư theo hướng nhanh chóng, chính xác, liên tục và có thể đo lường được kết quả.

Hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành kế hoạch, xác định sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và tiêu chí đánh giá, đồng thời rà soát định kỳ để điều chỉnh hoặc mở rộng.