Châu Âu lập mạng lưới thanh toán chung

Sáng kiến đánh dấu bước đi cụ thể trong nỗ lực tăng khả năng tự chủ về thanh toán của châu Âu, giảm phụ thuộc vào hai mạng lưới thẻ Visa và Mastercard của Mỹ.

Cờ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo thông cáo chung, các thành viên sáng lập gồm Bancomat, Bizum, EPI/Wero, SIBS–MB WAY và Vipps MobilePay, hiện phục vụ khoảng 130 triệu người dùng tại 13 quốc gia châu Âu. Các bên sẽ nắm giữ cổ phần ngang nhau trong mạng lưới mới. ENP sẽ kết nối các hệ thống hiện có thông qua một nền tảng kỹ thuật và cơ chế vận hành chung theo tiêu chuẩn châu Âu, trong đó có chuyển tiền tức thời trực tiếp giữa các tài khoản.

Các dịch vụ tham gia vẫn giữ thương hiệu và cách sử dụng quen thuộc, đồng thời từng bước cho phép khách hàng chuyển tiền, thanh toán qua các hệ thống khác trong mạng lưới. Lộ trình dự kiến bắt đầu bằng chuyển tiền xuyên biên giới giữa các cá nhân, sau đó mở rộng sang thanh toán mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng. ENP sẽ phụ trách điều phối kỹ thuật, mở rộng chức năng và tiếp nhận thêm các dịch vụ thanh toán châu Âu đáp ứng điều kiện tham gia. Hiện các bên đang chuẩn bị triển khai kỹ thuật; thông báo chưa nêu thời điểm vận hành cụ thể cho từng giai đoạn.

Tổng Giám đốc EPI Martina Weimert cho biết mục tiêu là giúp người dân tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán quen thuộc khi đi lại, mua sắm hoặc kinh doanh tại nước khác. Theo bà, việc kết nối các hệ thống sẽ tăng lựa chọn cho người tiêu dùng và giúp các cơ sở kinh doanh phục vụ khách hàng từ nhiều nước châu Âu mà không phải đầu tư lớn.

Việc thành lập tổ chức này cụ thể hóa biên bản ghi nhớ được các đối tác ký hồi tháng 2/2026 về kết nối dịch vụ thanh toán xuyên biên giới. Sáng kiến ra đời trong bối cảnh giới hoạch định chính sách châu Âu ngày càng coi trọng khả năng tự chủ về thanh toán, trước lo ngại những biến động địa chính trị có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận các hệ thống thanh toán thiết yếu. Dự kiến, trong những năm đầu, các cổ đông sẽ phải trang trải chi phí hoạt động để ENP xây dựng hạ tầng và phát triển quy mô đủ lớn nhằm tạo nguồn thu từ phí dịch vụ.