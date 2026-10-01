Bất ngờ của Apple trong tháng 10

Apple sẽ ra mắt thiết bị trung tâm mới cho nhà thông minh trong tháng 10. Ảnh: iDrop News.

Apple dự kiến mở rộng mạnh sang thị trường nhà thông minh vào ngày 13/10. Tâm điểm là một thiết bị trung tâm hoàn toàn mới, có tên mã J490. Sản phẩm sẽ được giới thiệu cùng HomePod mini và Apple TV thế hệ mới.

Theo Bloomberg, J490 được phát triển như trung tâm điều khiển cho các thiết bị trong gia đình. Sản phẩm có màn hình vuông khoảng 6 inch. Người dùng có thể đặt thiết bị trên bàn hoặc gắn lên tường.

Thiết kế để bàn của thiết bị mới này dường như lấy cảm hứng từ iMac G4. Màn hình nằm phía trên một chân đế tròn tích hợp loa và micro. Thiết bị không có pin và cần được cấp nguồn liên tục qua USB-C.

J490 dự kiến sử dụng Siri thế hệ mới làm giao diện tương tác chính. Hệ thống có thể nhận biết người đang nói hoặc tiến lại gần. Sau đó, thiết bị hiển thị thông tin cá nhân phù hợp như lịch, tin nhắn hoặc bố cục ứng dụng.

Thiết bị hỗ trợ gọi video, phát nhạc, trình chiếu ảnh và điều khiển các phụ kiện nhà thông minh. Đây sẽ là một trong những sản phẩm quan trọng đầu tiên của Apple được xây dựng xoay quanh Siri tích hợp AI.

Cùng ngày 13/10, Apple sẽ công bố HomePod mini mới. Đây là lần nâng cấp lớn đầu tiên kể từ khi sản phẩm ra mắt năm 2020.

Thiết kế tổng thể nhiều khả năng không thay đổi. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ sử dụng chip mới nhằm cải thiện hiệu năng và hỗ trợ các tính năng Siri AI. Một số màu mới cũng có thể được bổ sung.

Apple TV cũng dự kiến được nâng cấp lần đầu kể từ năm 2022. Thay đổi chính tiếp tục nằm ở bộ xử lý mạnh hơn và khả năng hỗ trợ các tính năng AI mới.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi John Ternus tiếp quản vị trí CEO Apple. Reuters cho biết giới phân tích kỳ vọng nhiệm kỳ của ông sẽ đưa trọng tâm trở lại thế mạnh truyền thống của Apple là thiết bị và kỹ thuật. AI cũng được kỳ vọng tích hợp sâu hơn vào phần cứng hiện có.

Apple từ lâu đã có mặt trong lĩnh vực nhà thông minh với HomePod, Apple TV và nền tảng HomeKit. Tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone chưa có một màn hình trung tâm chuyên dụng như các đối thủ.

Thiết bị J490 có thể giúp Apple lấp khoảng trống này. Công ty cũng đang phát triển thêm phần mềm cho HomeKit và mở rộng hỗ trợ cho nhiều nhóm thiết bị kết nối mới. Ngoài ra, Táo khuyết đang hợp tác với các nhà sản xuất bên thứ ba để xây dựng thêm sản phẩm cho hệ sinh thái nhà thông minh.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng như báo cáo, ngày 13/10 tới sẽ đánh dấu một bước mở rộng đáng kể của Apple ngoài iPhone, Mac và các thiết bị cá nhân. Nhà thông minh có thể trở thành một trong những mảng phần cứng được công ty chú trọng hơn dưới thời CEO mới.