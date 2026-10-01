Mở rộng không gian hợp tác công nghệ Australia-Việt Nam

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HVCNBCVT)

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) tổ chức Diễn đàn Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam 2026 với chủ đề "Công nghệ chiến lược vì tương lai bền vững".

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời gắn với hoạt động của Trung tâm Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam (AVSTC).

AVSTC được đồng sáng lập bởi Đại học Công nghệ Sydney (UTS), PTIT và Nokia, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Việt Nam. Trung tâm tập trung vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác an ninh mạng, đồng thời tạo nền tảng kết nối giữa các cơ quan nhà nước, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những biến động nhanh chóng và thách thức toàn cầu, công nghệ chiến lược chính là động lực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững.

Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu. Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ không chỉ dừng lại ở chỉ số tăng trưởng hay tối ưu hóa hạ tầng, mà quan trọng hơn, công nghệ phải phục vụ con người, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và mang lại sự phát triển công bằng, bền vững.

Thứ trưởng đánh giá cao cách tiếp cận toàn diện của Diễn đàn khi kết nối chặt chẽ nghiên cứu với thực tiễn doanh nghiệp, tích cực ươm mầm tài năng trẻ qua các học bổng và quỹ tài trợ, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bình đẳng, hòa nhập xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường hợp tác để các trung tâm như AVSTC, các trường đại học, tổ chức R&D (nghiên cứu và phát triển) và doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả các chương trình nghiên cứu chung, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Diễn đàn Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam năm 2026. (Ảnh: HVCNBCVT)

Tại sự kiện, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Deschamps đánh giá trong hơn một năm hoạt động, AVSTC đã kết nối các nhà nghiên cứu, kỹ sư, cơ quan chính phủ và đối tác doanh nghiệp của hai nước, hướng tới đưa hợp tác công nghệ chiến lược trở thành những kết quả thiết thực.

Chính phủ Australia tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tăng cường hợp tác công nghệ tin cậy, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và xây dựng một tương lai số an toàn, thịnh vượng và kết nối.

Là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về kỹ thuật và công nghệ, chuyển đổi số tại Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Anh, Phó Giám đốc PTIT cho biết: Học viện luôn tiên phong trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Với các cơ sở đào tạo ở cả 2 thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 30.000 sinh viên, Học viện đặc biệt chú trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các trường đại học và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới nhằm mang lại những giá trị thực chất cho người học và cộng đồng.

Diễn đàn là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia. Sự kiện quy tụ các công nghệ nền tảng và mới nổi có tính chuyển đổi mạnh mẽ như 5G/6G, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và công nghệ lượng tử.

Diễn đàn lần này không chỉ dừng lại ở các thảo luận chuyên môn, mà còn mang lại những trải nghiệm thực tế quý giá thông qua các hoạt động đào tạo thực hành và trình diễn công nghệ; ươm mầm tài năng khoa học, và đặc biệt là các giá trị phát triển bao trùm.

Đối với Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, hợp tác này là cơ hội lớn để các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên của Học viện tiếp cận với kiến thức, công nghệ hiện đại, tham gia trực tiếp vào các dự án R&D quốc tế và mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam, thông qua việc quy tụ các nhà khoa học hàng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, AVSTC đang chuyển hóa những kết quả nghiên cứu tiên tiến thành các giải pháp thực tiễn.

Từ đào tạo thực hành cùng doanh nghiệp đến các chương trình học bổng tiến sĩ và tài trợ nghiên cứu, AVSTC đang trang bị cho thế hệ các nhà nghiên cứu tiếp theo tại Australia và Việt Nam năng lực để giải quyết những thách thức phức tạp trong lĩnh vực AI, an ninh AI, an ninh mạng và thúc đẩy hòa nhập số.