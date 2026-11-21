Phải mất 4 năm sau chuỗi phiên tòa kiện tụng gây chấn động Hollywood, Johnny Depp mới quyết định tái xuất với một vai chính thực thụ. Anh hóa thân thành Ebenezer Scrooge, ông già keo kiệt trong cuốn tiểu thuyết kinh điển A Christmas Carol của văn hào Charles Dickens.

Cuốn sách đã được chuyển thể hàng trăm lần, nên câu chuyện có lẽ cũng không còn gì mới mẻ với khán giả đại chúng. Điều thú vị là Depp trở lại màn ảnh rộng với nhân vật được trao cơ hội thay đổi quá khứ, một sự trùng hợp lạ kỳ khi anh cũng đang trên hành trình tìm lại chính mình, sau loạt lùm xùm làm gián đoạn sự nghiệp.

Lớp vỏ mới

Ebenezer kể về Ebenezer Scrooge, một thương gia giàu có nhưng bủn xỉn. Vào đêm Giáng sinh năm 1836, Scrooge khi làm việc cùng cộng sự Jacob Marley và thư ký Bob Cratchit thì Marley gục ngã rồi chết trong văn phòng. Scrooge là người duy nhất đến dự tang lễ và lấy trộm chiếc đồng hồ bỏ túi của Marley.

Bảy năm sau, Scrooge giờ đã thu mình lại, chẳng buồn che giấu thái độ khinh miệt, căm ghét Giáng sinh. Ông thẳng thừng xua đuổi những người đến xin quyên góp cho người nghèo, cho rằng từ thiện chỉ là một trò lừa phỉnh. Đúng đêm Giáng sinh, hồn ma cộng sự đã khuất trở về, cảnh báo rằng ba bóng ma sắp viếng thăm Scrooge.

Bóng ma Giáng sinh Quá khứ đưa ông quay lại những năm tháng tuổi trẻ, từ thời thơ ấu bất hạnh với người cha khắc nghiệt, những ngày làm việc bên Marley, cho đến Belle - người phụ nữ từng yêu ông hết lòng nhưng phải rời đi vì nhận ra tiền bạc mới là thứ Scrooge trân trọng.

Tiếp đó, bóng ma Giáng sinh Hiện tại xuất hiện, đưa Scrooge đi qua những ngôi nhà đang đón lễ. Ông chứng kiến cảnh gia đình Bob Cratchit dù nghèo khó vẫn quây quần, đặc biệt là tình cảnh của cậu bé Tim đang đau yếu. Scrooge cũng nhìn thấy những người dân nghèo phải vật lộn với cuộc sống, trong khi niềm vui Giáng sinh vẫn hiện diện ở những nơi ông chưa từng để tâm.

Cuối cùng, bóng ma Giáng sinh Tương lai cho Scrooge thấy viễn cảnh sau khi ông qua đời. Cái chết của ông không khiến ai thương tiếc. Những người xung quanh chỉ quan tâm đến tài sản và tìm cách chiếm đoạt chúng. Scrooge hiểu rằng nếu tiếp tục sống ích kỷ, cuộc đời ông sẽ kết thúc trong cô độc.

Tạo hình của diễn viên trong phim.

Với bản chuyển thể điện ảnh mới, đạo diễn Ti West giữ lại cấu trúc quen thuộc của nguyên tác. Scrooge khước từ lời mời đón Giáng sinh của người cháu Fred, lạnh lùng với viên thư ký Bob Cratchit và những người quyên góp cho người nghèo...

Để rồi, ba chuyến viếng thăm của các hồn ma buộc ông nhìn thẳng vào quá khứ, nhận ra hậu quả của hiện tại và sợ hãi trước tương lai do chính mình tạo nên. Hành trình siêu nhiên ấy đã thay đổi Scrooge. Lần đầu tiên trong đời, nhân vật hiểu được giá trị của gia đình, tình bạn, lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Điều thú vị là Ti West đưa sở trường kinh dị vào câu chuyện. Các hồn ma trong phim mang dáng vẻ ma mị hơn những phiên bản trước đó. Linh hồn Giáng sinh quá khứ gầy guộc, gương mặt như xác ướp, trong khi Linh hồn Giáng sinh hiện tại thô ráp, cơ thể nứt nẻ đáng sợ.

Bối cảnh London thời Victoria hiện lên lạnh lẽo, với những con phố tối tăm, những tường nhà ẩm mốc và căn phòng phủ màu u ám. Máy quay của Checco Varese khiến thế giới phim ngột ngạt và mục ruỗng. Song song đó, Ti West tận dụng âm thanh và khoảng lặng để gieo rắc cảm giác bất an cho khán giả.

Johnny Depp không tệ, nhưng chưa đột phá

Lớp vỏ kinh dị làm câu chuyện kinh điển có thêm sức sống mới mẻ. Kịch bản cũng cài cắm chi tiết lý giải vì sao Scrooge trở nên tàn nhẫn, qua các chi tiết về người cha cay nghiệt, cái chết của Fezziwig và mối tình với Belle... Ẩn sau vẻ ngoài keo kiệt và lạnh lùng của lão già ghét Giáng sinh vẫn là một con người với những tổn thương sâu kín.

Scrooge vẫn bủn xỉn, vẫn hoài nghi mọi điều tốt đẹp. Nhưng khi những mảnh ghép từ quá khứ lần lượt hiện ra, người xem hiểu được rằng con người ấy được hình thành từ một chuỗi biến cố đau lòng.

Sau 8 năm vắng bóng ở vai trò nam chính màn ảnh, Johnny Depp ở lần trở lại này nhận nhiều kỳ vọng. Người ta chờ đợi nam diễn viên thể hiện được điều gì đó vượt ra khỏi hình ảnh một lão già khốn khổ, tham lam và bủn xỉn. Scrooge là người từng sôi nổi và nồng nhiệt khi còn trẻ. Sau bao nỗi đau và phản bội, ông chấp nhận một cuộc đời không trọn vẹn và đẩy mình ra xa mọi thứ có thể khiến ông phải bận lòng.

Với một quá khứ nhạy cảm, sự lạnh lùng dần trở thành lớp áo giáp để nhân vật tự bảo vệ mình. Qua từng cuộc gặp gỡ, lớp áo giáp ấy dần được bóc tách qua diễn xuất của Johnny Depp, để lộ một con người đầy sợ hãi và tổn thương phía sau vẻ ngoài tưởng chừng vô cảm.

Thế nhưng, ở Scrooge vẫn là một Johnny Depp quen thuộc mà người ta vẫn thấy trước đó. Nam diễn viên thể hiện nhân vật tròn trịa, nhưng không đột phá, không mới mẻ. Vẫn là kiểu tính cách lập dị, tính khí khác thường mà Depp đã thể hiện cả chục lần trên màn ảnh. Vai diễn "an toàn" này vì vậy khó thể coi là cột mốc đặc sắc đánh dấu màn trở lại của tài tử, sau nhiều năm tạm chia tay các vai chính.

Màu sắc kinh dị giúp phim không quá tẻ nhạt.

Trước đây, Depp là một trong những ngôi sao đắt đỏ nhất Hollywood. Anh từng nhận khoảng 90 triệu USD nhờ hợp đồng Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, hay hàng chục triệu USD chỉ cho vài phút xuất hiện ngắn ngủi trong Alice in Wonderland (2010)... Nhưng với Ebenezer, tài tử chỉ nhận 5 triệu USD - con số có phần khiêm tốn với ngôi sao từng được trả thù lao cao nhất thế giới.

Hãng Paramount cho biết 51% khán giả được khảo sát xem Johnny Depp là lý do chính khiến họ mua vé xem bộ phim chuyển thể từ nguyên tác sách đã quá quen thuộc, cao hơn đáng kể mức 20% thường thấy.

Nhưng Ebenezer lại chưa làm rạp chiếu bùng nổ. Dù được khán giả bênh vực, giới phê bình không mấy mặn mà với một dự án chuyển thể thiếu sự đột phá. Còn trên mặt trận thương mại, tác phẩm thu mở màn 42 triệu USD toàn cầu, trong đó có 19 triệu USD từ Bắc Mỹ. Dẫu vậy, những con số trên vẫn có phần khiêm tốn khi đặt cạnh chi phí dự án.

Kinh phí sản xuất phim theo tiết lộ là 38 triệu USD, nhưng phim được cho là đã tiêu tốn gần 50 triệu USD cho khâu truyền thông, quảng bá. Đồng nghĩa Ebenezer phải thu khoảng 180-200 triệu USD mới có thể hòa vốn. Với đà tăng hiện tại, cột mốc này không dễ chinh phục với tác phẩm do Depp đóng chính.