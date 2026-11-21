Minh Hằng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới ở tuổi 39

Mới đây, Minh Hằng trở thành một trong những nghệ sĩ Việt được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ góp mặt trong danh sách đề cử này, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Sinh năm 1987, Minh Hằng là nghệ sĩ hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua những ca khúc như Một vòng trái đất, Sắc môi em hồng, Người vô hình cùng các bộ phim Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc và Vừa đi vừa khóc.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn tích cực làm mới hình ảnh. Cuối năm 2025, cô trở lại với MV Director sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Đầu năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu ca khúc Hoa hồng ai vun trồng, đồng thời tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Minh Hằng tái xuất với dự án kinh dị Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ sau khoảng 3 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng. Đây cũng là lần đầu tiên cô thử sức với thể loại phim kinh dị, đánh dấu sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn.

Bên cạnh sự nghiệp, nhan sắc của Minh Hằng ở tuổi 39 cũng nhận được nhiều lời khen. Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt hài hòa, làn da tươi tắn cùng phong cách thời trang ngày càng đa dạng. Khi dự sự kiện, cô thường lựa chọn váy áo ôm sát, cắt xẻ để tôn đường cong. Trong đời thường, người đẹp lại yêu thích áo hai dây, crop top, quần jeans và những trang phục trẻ trung, năng động.

Sau khi sinh con trai đầu lòng vào tháng 8/2023, Minh Hằng từng gặp không ít khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng. Cô thừa nhận bản thân thuộc tạng người dễ tích mỡ, vì vậy quá trình giảm cân đòi hỏi sự kiên trì.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, sau khoảng 8 tháng tập luyện, cô giảm hơn 10kg nhờ kết hợp gym, yoga và pilates. Minh Hằng không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe mà chú trọng kiểm soát lượng calo, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng và duy trì vận động đều đặn.

Trong thực đơn hằng ngày, người đẹp tăng cường rau xanh, trái cây, cá và các loại hạt, đồng thời hạn chế đường, tinh bột tinh chế cùng thực phẩm nhiều dầu mỡ. Cô cũng dành thời gian chăm sóc da, từng tiết lộ có thói quen dành khoảng 75 phút mỗi ngày cho các bước dưỡng da và thường xuyên sử dụng sản phẩm cấp ẩm.

Hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân hơn 10 tuổi

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Minh Hằng còn được nhiều người quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân bên chồng doanh nhân.

Tháng 6/2022, nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, người hơn cô 10 tuổi và hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Tháng 8/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng, thường được gọi bằng tên thân mật là bé Mỡ.

Dù khá kín tiếng về đời tư, Minh Hằng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã quan tâm, chăm sóc. Dịp sinh nhật tuổi 38 vào tháng 6/2025, nữ ca sĩ được chồng bí mật tổ chức tiệc tại Phan Thiết và tặng món trang sức trị giá hơn 80 triệu đồng. Món quà được chuyển đến bằng máy bay điều khiển từ xa, tạo nên bất ngờ trong buổi tiệc.

Trong cuộc sống thường ngày, chồng Minh Hằng cũng thường xuyên thể hiện sự quan tâm qua những hành động nhỏ như đón vợ sau chuyến công tác, chuẩn bị nước trái cây hoặc nhắc cô uống tổ yến để bồi bổ sức khỏe.

Bên cạnh tổ ấm hạnh phúc, Minh Hằng còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Theo thông tin từng được báo chí đăng tải, nữ ca sĩ có biệt thự tại TP.HCM được định giá hàng triệu USD và khu nhà vườn rộng khoảng 20.000m² ở Đồng Nai.

Người đẹp cũng dành riêng không gian để lưu trữ quần áo, túi xách và phụ kiện hàng hiệu. Bộ sưu tập của cô có nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu như Chanel, Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Versace và Fendi.

Ở tuổi 39, Minh Hằng tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật, chăm chút nhan sắc và tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Việc lần đầu được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 cũng giúp nữ ca sĩ nhận thêm sự chú ý từ công chúng.

Minh Hằng khoe nhan sắc trẻ trung, quyến rũ trong video đăng trên trang cá nhân. Nguồn: Facebook Minh Hằng