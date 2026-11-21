Trước khi chính thức tiến tới màn cầu hôn ngọt ngào, Khả Như và Huỳnh Phương từng có khoảng thời gian dài luôn kề cận bên nhau tại các sự kiện và để lộ nhiều chi tiết hẹn hò nhưng chưa một lần lên tiếng xác nhận.

Hôm 19/11, Huỳnh Phương công khai đã cầu hôn Khả Như, trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của anh cách đó một tuần. Màn cầu hôn có sự chứng kiến của nhiều bạn bè thân thiết như Thu Trang - Tiến Luật, Quang Tuấn - Linh Phi, BB Trần...

Huỳnh Phương chính thức cầu hôn Khả Như. Ảnh: FBNV

Trước khi xác nhận sắp về chung nhà, Khả Như và bạn trai kém 5 tuổi có thời gian hẹn hò kín tiếng.

Nghi vấn tình cảm giữa Khả Như và Huỳnh Phương bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội từ giai đoạn cuối năm 2022. Bên cạnh việc cùng diễn xuất ở các sân khấu kịch, cả hai còn có cơ hội hợp tác chung trong một tác phẩm điện ảnh. Khi đứng trên sân khấu, cặp đôi hóa thân trọn vẹn vào những cảnh quay lãng mạn, thậm chí được đạo diễn chỉ đạo hôn thật thay vì sử dụng góc máy hay kỹ thuật né tránh.

Huỳnh Phương và Khả Như đồng hành cùng nhau trong các sân khấu kịch.

Đầu năm 2023, Khả Như và Huỳnh Phương cùng check-in tại địa điểm du lịch ở Tây Ninh. Nhiều khán giả phát hiện cả hai đeo kính đôi.

Khả Như - Huỳnh Phương trong chuyến du lịch Tây Ninh.

Dù kém đàn chị 5 tuổi, Huỳnh Phương chọn cách xưng hô anh - em với Khả Như. Trên Instagram, anh cũng chỉ theo dõi một mình cô. Từ đời thường đến sự kiện, cặp sao 'dính như sam', không ngại chụp hình chung tình tứ.

Vào dịp Tết Nguyên đán 2024, nam diễn viên đăng tải khoảnh khắc cùng Khả Như tham gia gói bánh chưng bên hội bạn đồng nghiệp thân thiết. Trong mọi buổi gặp gỡ, cả hai luôn chọn vị trí ngồi sát cạnh nhau. Cặp đôi cũng thường xuyên được vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật nhiệt tình ghép đôi và gợi mở về chuyện tình cảm.

Cặp đôi hay xuất hiện cùng nhau trong những dịp tụ họp bạn bè. Ảnh: FBNV

Khả Như - Huỳnh Phương đồng hành nhiều chuyến du lịch trong, ngoài nước cùng bạn bè. Dù nhiều lần được hỏi về mối quan hệ, cả hai trả lời úp mở.

Nữ diễn viên phim Nhà bà Nữ bày tỏ quan điểm không muốn đời tư tình cảm trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Cô từng thẳng thắn bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn rằng việc công khai tình yêu lên mạng xã hội chắc chắn sẽ khiến cả hai chịu sự soi mói, do đó cô quan niệm chuyện yêu đương cần sự kín đáo để giữ trọn sự tôn trọng và cảm xúc thiêng liêng dành cho đối phương.

Dịp sinh nhật Huỳnh Phương hồi năm ngoái, anh đăng ảnh hẹn hò cùng Khả Như. Động thái này của anh được cho là ngầm công khai mối quan hệ tình cảm. Trước đó, nam diễn viên còn được một số khán giả bắt gặp đi ăn cùng gia đình Khả Như, làm rộ tin đồn cả hai chuẩn bị cưới.

Hai người thường xuyên xuất hiện trong những khung hình tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Huỳnh Phương khoe ảnh ôm eo Khả Như trong dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: IGNV

Suốt bốn năm qua, tại hàng loạt sự kiện thảm đỏ, cặp đôi luôn xuất hiện cùng nhau với phong cách thời trang đồng điệu và những khung hình vô cùng ngọt ngào.

Trong nhiều sự kiện thảm đỏ bốn năm qua, họ sánh đôi với trang phục đồng điệu. Ảnh: FBNV

Khả Như sinh năm 1987, hơn Huỳnh Phương 5 tuổi. Cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, sau đó tham gia nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình và các chương trình giải trí. Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết đến qua nhóm hài FAPtv trước khi hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh.