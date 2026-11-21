Trước những tranh luận xoay quanh việc bỏ ra số tiền lớn để tham dự concert thần tượng, Quốc Thiên thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tiền của ai người đấy xài chứ, mắc gì phải đi dạy nhau”. Nam ca sĩ cho rằng không nên chỉ nhìn vào số tiền khán giả chi trả mà bỏ qua những giá trị tinh thần và lợi ích kinh tế phía sau mỗi sự kiện âm nhạc.

Trong đoạn phỏng vấn mới đây, khi được nhắc đến những bình luận cho rằng việc “đu idol” là lãng phí, Quốc Thiên cho rằng một số người chỉ nhìn thấy khoản tiền bỏ ra mà chưa nhìn nhận được những giá trị khác. Theo anh, tổ chức concert không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc mà còn tạo ra nhiều tác động tích cực đến địa phương đăng cai.

Đoạn phỏng vấn mới đây của Quốc Thiên khi được nhắc đến những bình luận cho rằng việc “đu idol” là lãng phí.

Nam ca sĩ lấy ví dụ, một concert có thể góp phần kích cầu du lịch, kéo theo nhu cầu ăn uống, lưu trú khách sạn và nhiều dịch vụ khác. Các hoạt động F&B, du lịch và dịch vụ tại thành phố tổ chức cũng có cơ hội phát triển khi lượng khán giả từ nhiều nơi đổ về. Vì vậy, không thể đánh giá toàn bộ giá trị của một concert chỉ bằng số tiền mà người hâm mộ bỏ ra để mua vé.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, Quốc Thiên đặc biệt nhấn mạnh giá trị tinh thần mà người tham dự nhận được. Anh cho rằng khán giả đến concert không đơn thuần là trả tiền để nghe nhạc, mà còn để “xoa dịu tâm hồn”, gặp gỡ nguồn năng lượng tích cực và tận hưởng không khí sôi động cùng những người có chung sở thích. Đó là lựa chọn cá nhân và mỗi người có quyền quyết định cách sử dụng tiền bạc của mình.

Quốc Thiên cũng nhìn nhận những bình luận trái chiều là điều anh từng đọc được, song cho rằng mọi người nên có cái nhìn đa chiều hơn để tránh đánh giá quá chủ quan. Nam ca sĩ bày tỏ sự vui mừng khi văn hóa concert tại Việt Nam ngày càng phát triển, đồng thời ủng hộ sự hỗ trợ từ Nhà nước dành cho các chương trình âm nhạc. Anh kỳ vọng Việt Nam sẽ có thêm nhiều concert mang tầm quốc tế được tổ chức trong tương lai.

Thực tế, Quốc Thiên cũng nhiều lần thể hiện mình là một người hâm mộ nhiệt thành. Tháng 11/2025, anh tham dự concert của G-Dragon tại Hà Nội. Trải nghiệm này không chỉ giúp nam ca sĩ thỏa mãn sự yêu thích dành cho thần tượng mà còn mang đến cảm hứng và kinh nghiệm tổ chức cho live concert cá nhân SKYNote. Anh cũng từng tự săn vé tham dự fanmeeting của Daesung vào năm 2024 và hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng.

Quốc Thiên tham dự concert của G-Dragon tại Hà Nội.

Từ góc nhìn của một nghệ sĩ từng đứng trên sân khấu lẫn một khán giả trực tiếp trải nghiệm concert, Quốc Thiên cho thấy việc “đu idol” có thể mang nhiều ý nghĩa hơn một khoản chi tiêu giải trí. Với anh, miễn là nằm trong khả năng tài chính và đem lại niềm vui cho bản thân, đó là quyền lựa chọn riêng của mỗi người, không cần phải trở thành đối tượng để người khác phán xét.