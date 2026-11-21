Nguồn ảnh: MuseBlack

Ngày 23/11/2026 - Ca sĩ Việt Nam Khánh Linh vừa phát hành đĩa đơn tiền debut "Dangerous Girl" vào ngày 23/11, trước thềm chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo K-pop vào ngày 4/12 cùng ca khúc "PLAY OR NOT". Công ty quản lý MuseBlack cho biết Khánh Linh là nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên debut solo trong làng K-pop.

"Dangerous Girl" do giám đốc âm nhạc Veethoven (Lee Geun-woo) và nhạc sĩ Keeproots sản xuất. Đây là một ca khúc hyperpop kể về cô gái tưởng chừng khó tiếp cận nhưng lại càng khó quên. MV kết hợp hoạt hình, sản xuất có hỗ trợ của AI và đồ họa chuyển động. Câu chuyện tiếp tục được kể trong MV của "PLAY OR NOT".

Nguồn ảnh: MuseBlack

Khánh Linh tham gia viết lời cho cả hai ca khúc. "PLAY OR NOT" là bản nhạc dance mang màu sắc R&B disco, lấy cảm hứng từ bảy năm cô theo đuổi mục tiêu trở thành nghệ sĩ K-pop. Trong điệp khúc, cô đáp trả những người từng nghi ngờ mình bằng câu hỏi "Are you playing or not?" (Bạn có chơi thật không?). Biên đạo Choi Young-jun, người từng làm việc với BTS và SEVENTEEN, cùng nhóm biên đạo Team Same đã tham gia thực hiện dự án.

Nguồn ảnh: MuseBlack

Tên khai sinh là Nguyễn Khánh Linh, cô sinh ra ở Tuyên Quang, miền Bắc Việt Nam. Cô biết đến K-pop từ năm 15 tuổi, tự học tiếng Hàn và tập nhảy theo các video trên YouTube. Sau đó, cô làm người mẫu sàn diễn trong thời gian học đại học tại Việt Nam và từng sải bước tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Năm 2024, cô vượt qua buổi tuyển chọn của K-Twelve Company, sang Hàn Quốc luyện thanh, luyện nhảy và tiếp tục học tiếng Hàn.

Nguồn ảnh: MuseBlack

MuseBlack bày tỏ mong muốn Khánh Linh sẽ trở thành hình mẫu cho thế hệ Gen Z, và người nghe sẽ tìm thấy câu chuyện của chính cô trong phần lời cô tham gia sáng tác ở cả hai ca khúc.

Nguồn ảnh: MuseBlack

"Dangerous Girl" hiện đã có mặt trên các nền tảng nghe nhạc. "PLAY OR NOT" sẽ phát hành lúc 18h ngày 4/12 theo giờ Hàn Quốc (16h theo giờ Việt Nam).