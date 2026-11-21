Với Lãnh Thanh - thành công là hành trình không ngừng học hỏi, bước ra khỏi vùng an toàn và hoàn thiện chính mình.

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Nếu hành trình nghệ thuật là một cuốn sách, The Face là một chương mới, một trang phụ lục, hay một lời đề tựa viết lại về Lãnh Thanh?

Theo tôi, đó là một chương mới, cho tôi cơ hội được khám phá những "lãnh địa" mới với nhiều kỹ năng, trải nghiệm mới.

Lãnh Thanh trong thử thách tại chương trình truyền hình thực tế The Face.

Khó có thể xem nó chỉ là phụ lục hay là một tựa đề viết lại về Lãnh Thanh bởi chương trình là một trong những dự án tôi tham gia trong năm nay. Tôi cũng vẫn còn nhiều dự án dang dở khác đang cố gắng hoàn thiện.

Những trải nghiệm ở The Face có điều gì khiến một gương mặt dày dặn như anh vẫn cảm thấy rất bất ngờ về bản thân mình không?

Có những lúc tôi không nghĩ mình dám chấp nhận những thử thách mang tính rủi ro cao như vậy. Chẳng hạn như ở tập 4, khi tôi thực hiện một cú backflip (lộn ngược về phía sau) trên nền hiphop và còn tự sáng tác, trình bày một đoạn rap, tôi không phải ca sĩ hay nhạc sĩ chuyên nghiệp, vì vậy kiến thức nhạc lý có giới hạn. Nhưng tôi có sự tò mò và đam mê nên vẫn muốn thử.

Khi trao đổi, bàn bạc với huấn luyện viên Anh Thư và các thành viên trong đội, nhận được sự tư vấn góp ý cũng như những lời cảnh báo, nhưng tôi vẫn lựa chọn thực hiện. Nếu thành công, tôi sẽ biết giới hạn bản thân ở đâu, nếu thất bại, ít nhất tôi cũng đã dám thử.

Tôi mong sau khi theo dõi hành trình của tôi ở The Face Vietnam 2026, khán giả sẽ có thêm nhiều góc nhìn mới về những khả năng mà tôi có thể thực hiện được.

Tôi không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ sẽ có một lúc nào đó, mình vì e ngại điều gì đó mà không dám thực hiện những khao khát, mong ước của bản thân. Tôi muốn mình phải bước ra khỏi vùng an toàn vốn có để thử sức. Tôi muốn đáp lại tình cảm của những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi suốt chặng đường đã qua bằng một phiên bản Lãnh Thanh tốt hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Vẫn chờ cơ hội mới

Lựa chọn thử thách và làm mới bản thân khi đã có nhiều năm làm nghề và có thành quả nhất định, có bao giờ anh nghĩ về từ "hết thời" không? Định nghĩa về thành công hiện tại của anh có khác nhiều so với giai đoạn mới làm nghề?

Làm việc trong ngành giải trí cần rất nhiều năng lượng, vừa là để lan tỏa đến fan, đến cộng đồng của mình, vừa để nâng đỡ cho tinh thần của chính bản thân. Tôi cũng đã quen với việc phải tự tìm cho riêng mình những khoảng lặng để cân bằng.

Diễn viên Lãnh Thanh.

Tôi nghĩ mỗi người có một thế mạnh riêng, khó có thể so sánh ai hơn ai. Người trẻ thì có năng lượng tươi mới, ai có tuổi thì lại giàu kinh nghiệm. Chính những khác biệt ấy mới làm nên sự đa dạng của lĩnh vực này.

Có thể ngay từ đầu khi khán giả biết tới tôi, thành công từ một số bộ phim trong giai đoạn đầu sự nghiệp khiến mọi người nghĩ tôi đã ở đỉnh cao. Thú thực cũng có giai đoạn tôi nghĩ như vậy.

Nhưng, thành công tới rồi lại đi. Nếu mình không tiếp tục vận động và nỗ lực rèn luyện, mình không thể tiếp tục tạo ra giá trị. Tôi vẫn đang trên đường đi tìm thành công của riêng mình. Điều đó không có nghĩa là tôi đang tự ti, chỉ đơn giản là tôi vẫn còn nhiều cơ hội phía trước để tiếp tục học tập, trải nghiệm và tìm kiếm thành công của riêng mình.

Anh từng được vinh danh là Ngôi sao triển vọng châu Á. Nhiều năm qua, anh vẫn chăm chỉ diễn xuất ở nhiều dạng vai khác nhau. Mới đây, anh còn góp mặt trong "Bò sữa bay". Nhưng cũng 5-6 năm rồi, khán giả vẫn nhớ đến Lãnh Thanh từ cơn sốt "Thưa mẹ con đi" hay "Chị chị em em 1". Anh có thấy sốt ruột?

Tôi biết có những diễn viên quá thành công với một nhân vật nào đó đến mức vai diễn đi theo họ cả đời, họ phải rất vất vả để thoát ra khỏi cái bóng của nhân vật ấy.

Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi từng rất sốt ruột đi tìm kiếm cho mình thêm những vai diễn mới để khám phá thêm những khía cạnh khác của bản thân. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều cần nhân duyên và thời điểm. Khi thời điểm chưa tới, có lẽ chúng ta cứ tiếp tục làm tốt những việc ta đang làm hiện giờ.

Tôi cũng mong trong thời gian tới, mình có cơ hội tiếp cận với nhiều dạng vai diễn mới, hoặc một nhân vật nào đó mà tôi có thể làm sống dậy trọn vẹn để thỏa mãn khán giả.

Từng chạy xe ôm, bưng bê để theo đuổi nghề

Nhìn lại những thăng trầm trong hành trình làm nghề, anh có nghĩ mình đã bỏ lỡ hoặc chưa có hướng đi phù hợp, nếu không, Lãnh Thanh đã là cái tên đình đám hơn rất nhiều rồi?

Tôi xuất thân là một chàng trai tỉnh lẻ, gia đình không điều kiện. Từng phải mò cua, bắt ốc, nhổ lạc, nhổ ngô, đi cày thuê, làm những việc đồng áng để kiếm tiền tiêu. Khi lên thành phố, những chàng trai xuất thân thôn quê như tôi đôi khi còn phải đối diện với sự coi thường. Chính những điều như vậy càng làm tôi quyết tâm phải thành công.

Diễn viên Lãnh Thanh.

Cái duyên đến với diễn xuất của tôi rất kỳ lạ. Tôi ban đầu tập chơi hiphop, năm 2010 còn được cùng nhóm biểu diễn tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Nhờ chơi hiphop, tôi lại biết tới parkour, từ đó, tôi quen những người bạn trong trường sân khấu và chính họ giới thiệu tôi tới con đường diễn xuất như bây giờ.

Năm 2015, tôi Nam tiến một mình, không người quen, cũng không có nhiều dự định cụ thể mà chỉ có ý nghĩ cần việc mưu sinh, để thay đổi cuộc đời. Tôi đóng vai quần chúng được vài dự án, sau đó không ai gọi đi diễn nữa.

Có lúc trong túi tôi chỉ còn vài trăm nghìn đồng, phải làm đủ thứ nghề từ chạy xe ôm, bưng bê quán ăn, ở nhờ bạn bè để tiết kiệm tiền trọ. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, thấy vui vì được sống với đam mê và tới giờ vẫn bám trụ được với nghề tôi chọn.

Tôi không ngại và cũng không né tránh những sai sót. Lâu nay, tôi đã tự rèn cho mình thói quen là hãy chấp nhận tất cả nhược điểm cũng như điểm hạn chế của bản thân, biết vậy để mình tự điều chỉnh và thay đổi. Tôi nghĩ đó là một phần của quá trình trưởng thành mà bất cứ ai cũng đều phải trải qua.

Sau tất cả những vai diễn, danh xưng và cả những kỳ vọng của khán giả, anh muốn khán giả nhớ đến một Lãnh Thanh như thế nào?

Tôi chưa nghĩ đến một điều gì cụ thể cả vì tôi tin mỗi người đều sẽ yêu mến tôi theo cách riêng của họ, đồng thời họ cũng sẽ có những kỳ vọng khác nhau. Đối với tôi, chỉ cần họ nghĩ tới cái tên Lãnh Thanh cũng khiến tôi hạnh phúc, biết ơn và trân quý. Thế nên, danh xưng ra sao với tôi cũng không quá quan trọng.

Cảm ơn anh!

Lãnh Thanh sinh năm 1993 ở Thái Bình, từng là người mẫu đóng nhiều quảng cáo, MV. Anh từng tham gia các phim "Tháng năm rực rỡ" (vai anh trai Hiểu Phương), "Thưa mẹ con đi" (vai Văn), "Chị chị em em" (vai Huy), "Cô gái từ quá khứ" (vai Bách), "Bò sữa bay" (vai Văn). Diễn viên từng nhận danh hiệu Ngôi sao triển vọng (Rising Star) tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) năm 2019 nhờ vai Văn trong phim điện ảnh "Thưa mẹ con đi".