Chợ đầu mối nông sản trăm tỷ 'ế khách'

Nhiều dãy ki-ốt vắng người, treo biển nhưng không ai thuê

Ngày 1/10, có mặt tại chợ đầu mối Bình Hương (phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ngay ở phía ngoài phóng viên có thể nhận thấy nhiều dãy ki-ốt tại đây vẫn "cửa đóng then cài". Một số vị trí treo biển cho thuê, nhưng chưa có người kinh doanh.

Đi sâu vào bên trong ở khu kinh doanh ngoài trời, những dãy ki-ốt kéo dài nhưng chỉ một số vị trí có người sử dụng, phần lớn còn lại chưa được khai thác. Thậm chí, một số ki-ốt lâu ngày không sử dụng đến khiến tường bị mốc, cỏ mọc um tùm, nhếch nhác.

Chợ Bình Hương có tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng trên diện tích 2,1 ha.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú phường Trần Phú) kinh doanh tại chợ Bình Hương cho biết, các ki-ốt có nhiều diện tích. Trong đó, loại nhỏ khoảng 18 m2 có giá thuê khoảng 1 triệu đồng/tháng; loại 90 m2 giá khoảng 2 triệu đồng/tháng; mức giá cao nhất khoảng 3 triệu đồng/tháng.

"Việc kinh doanh, buôn bán mới chỉ diễn ra ở khu vực đình chợ, còn lại hầu như toàn bộ ki-ốt của chợ vẫn khá vắng người", bà Lan cho hay. Chợ vắng khách nên việc kinh doanh, buôn bán luôn ế ẩm. Thậm chí có một số đang rao bán lại các ki-ốt đã mua nhưng vẫn không ai ngó ngàng.

Ngay ngoài mặt đường có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều ki-ốt không hoạt động.

Theo tìm hiểu, dự án chợ Bình Hương được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2018, cho Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và Khai thác chợ Bình Hương làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, với tổng vốn hơn 140 tỷ đồng. Chợ được quy hoạch gồm 3 khu chức năng chính: khu ki-ốt kinh doanh bách hóa, dịch vụ tổng hợp; khu đình chợ truyền thống và khu kinh doanh ngoài trời.

Công trình chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019, hướng tới đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán và tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn. Trong đó, khu ki-ốt được xây dựng gồm 7 khối nhà cao 3 tầng, có tầng lửng và tầng mái, cùng 6 dãy ki-ốt; khu đình chợ được bố trí hàng trăm điểm kinh doanh; cùng khu vực ngoài trời dành cho các hộ kinh doanh không thường xuyên và tập kết hàng hóa.

Dù bám đường lớn nhưng nhiều ki-ốt vẫn không có người đến thuê kinh doanh.

Đến nay, sau 7 năm đi vào hoạt động, hàng loạt ki-ốt tại chợ đầu mối này vẫn chưa sử dụng để kinh doanh, gây lãng phí và chưa phát huy hết công năng của khu chợ.

Hoàn thiện quy hoạch thúc đẩy hoạt động kinh doanh chợ

Về việc này, ông Tạ Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã chợ Bình Hương cho biết, tính đến thời điểm này, đã cho thuê khoảng 160 ki-ốt, hiện còn 90 ki-ốt bỏ trống. Những ki-ốt đang trống ở nhiều vị trí đẹp, bám mặt đường lớn, giá thuê cũng không quá đắt.

Dãy khu kinh doanh ngoài trời đã bị bỏ trống từ nhiều năm nay.

Lý giải về nguyên nhân chợ chưa thu hút được tiểu thương, theo Hợp tác xã chợ Bình Hương, chủ yếu do mật độ dân cư tại khu vực này còn thấp, quá trình đô thị hóa chưa đạt như kỳ vọng. Ngay như tuyến đường Ngô Quyền phía trước cổng chợ nhiều năm hư hỏng, hiện đang được nâng cấp, chỉnh trang nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, sự phát triển của hình thức kinh doanh, mua bán online cũng phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của các chợ truyền thống. Khi lượng khách đến chợ chưa ổn định, việc duy trì hoạt động kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến không ít tiểu thương không mặn mà thuê ki-ốt, hoặc đã thuê nhưng không duy trì lâu dài.

Tình trạng nhếch nhác, rác chất đống ngay phía trong chợ.

Tuy nhiên, đại diện Hợp tác xã chợ Bình Hương cho rằng, tình trạng này sẽ thay đổi khi dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026. Dự án mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đô thị và kinh tế – xã hội của địa phương, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dọc tuyến đường trong đó có chợ Bình Hương.

Các ki-ốt đìu hiu do nhiều năm không có người sử dụng.

Không những vậy, dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền sẽ hình thành khu đô thị đồng bộ với hơn 1.000 lô đất ở, gồm các sản phẩm nhà liền kề, shophouse, khu thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, góp phần mở rộng không gian đô thị cũng là dư địa phát triển chợ Bình Hương trong thời gian tới.