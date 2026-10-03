TP.HCM đề xuất cách xác định đất trên sổ đỏ cấp trước 1/7/2004

UBND TP.HCM vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử TP.HCM về dự thảo Quyết định quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 1/7/2004 trên địa bàn.

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 17/10/2026.

Sổ đỏ cấp trước ngày 1/7/2004 chưa xác định diện tích đất ở tại TP.HCM có thể được gỡ vướng.

Theo dự thảo quyết định, đối tượng áp dụng gồm: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 1/7/2004 thuộc trường hợp quy định theo điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 30/01/2026 của Chính phủ; các cơ quan Nhà nước có liên quan đến việc giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Dự thảo xác định đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở theo quy định tại Quyết định này thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở.

Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại quyết định này, diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó.

Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại quyết định này, diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó.

Về nghĩa vụ tài chính đất đai khi xác định lại diện tích đất ở, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai có liên quan đối với diện tích đất ở chưa nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây.