Công ty Amity (tên cũ là Công ty Nghệ Sĩ Quyền Linh) nợ ngân hàng 126 tỷ đồng, Agribank ra thông báo

Agribank đang chuẩn bị tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity, với giá khởi điểm hơn 126 tỷ đồng. Khoản nợ được bảo đảm bằng quyền sử dụng khu đất rộng hơn 10.900 m² tại phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Theo thông báo của Agribank, khoản nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng ký ngày 5/12/2024 cùng các phụ lục và văn bản liên quan giữa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

Thông báo của Ngân hàng Agribank.

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity trước đây có tên là Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh. Doanh nghiệp được đăng ký lần đầu vào tháng 8/2018 và thay đổi đăng ký lần thứ 8 vào tháng 8/2025. Trụ sở chính hiện đặt tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Tính đến ngày 29/9, tổng giá trị ghi sổ của khoản nợ là khoảng 125,57 tỷ đồng, gồm hơn 118,53 tỷ đồng nợ gốc và hơn 7,03 tỷ đồng tiền lãi. Agribank cho biết lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/9/2026 cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất tại các thửa 39, 40, 129, 130, 131, 135, 136 và 137, thuộc tờ bản đồ số 20 tại phường Rạch Dừa, TP.HCM. Khu đất này trước đây thuộc phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin trong hồ sơ Agribank công bố, khu đất ban đầu có diện tích 13.048 m², trong đó 10.268 m² là đất nông nghiệp và 2.780 m² đất chuyên dùng, với mục đích sử dụng để xây dựng biệt thự, khách sạn.

Sau khi Nhà nước thu hồi 2.101,1 m², diện tích đất còn lại là 10.946,9 m². Trong số này có 8.469,4 m² đất nông nghiệp và 2.477,5 m² đất chuyên dùng.

Đáng chú ý, trên khu đất hiện có các công trình tạm được sử dụng làm sân banh và ki-ốt cho thuê. Agribank cho biết các công trình này được xây dựng không phép, chưa được cấp giấy chứng nhận và đã bị UBND phường Rạch Dừa xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu tháo dỡ, khôi phục tình trạng ban đầu của các thửa đất.

Agribank đưa toàn bộ khoản nợ ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 126,02 tỷ đồng. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ (nếu có) và các chi phí liên quan đến tài sản bảo đảm.

Khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm đấu giá, theo phương thức “có sao bán vậy”. Ngân hàng cũng lưu ý giá trị ghi sổ của khoản nợ có thể thay đổi và được xác định đến thời điểm dự kiến đưa khoản nợ ra bán.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 14/10 tại TP.HCM, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói và phương thức trả giá lên. Người tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 12,6 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm.