Bộ Công Thương: Điện mặt trời mái nhà sẽ tiếp tục được thúc đẩy để bổ sung nguồn điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài trả lời tại họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Trả lời câu hỏi của phóng viên về chủ trương phát triển năng lượng mặt trời, việc giao chỉ tiêu cho địa phương và các cơ chế, chính sách bổ sung nguồn điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, nhu cầu điện hiện nay tăng khoảng 10% mỗi năm. Do đó, chúng ta cần phát triển nhiều nguồn điện khác nhau.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, việc phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện cần nhiều thời gian. Trong khi đó, điện mặt trời mái nhà có nhiều lợi thế như thời gian triển khai nhanh, không phải thu hồi, giải phóng mặt bằng và giảm áp lực về truyền tải, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải. Thời gian qua, điện mặt trời mái nhà phát triển tương đối nhanh, đóng góp một phần đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện quốc gia.

Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10, trong đó khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; khuyến khích lắp đặt hệ thống pin lưu trữ; phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc hiện đạt khoảng 11.000 MWp.

Liên quan đến việc giao chỉ tiêu cho địa phương, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, trong Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã phân bổ chỉ tiêu đến từng tỉnh. Bộ cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến và yêu cầu UBND các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, trong đó có việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển theo thẩm quyền. Đến nay, một số địa phương đã ban hành chính sách này.

“Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai ban hành chính sách hỗ trợ”, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết.

Về bổ sung nguồn điện trong giai đoạn tới, Thứ trưởng cho biết việc triển khai Quy hoạch điện VIII thời gian qua còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, Bộ Công Thương đang tập trung rà soát hai nội dung chính.

Cụ thể, một là về thể chế, Bộ xem xét, sửa đổi Luật Điện lực. Hai là rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ chế, chính sách, theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, điều quan trọng là thúc đẩy các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII. Theo phân cấp, phân quyền, các địa phương chịu trách nhiệm chủ quản đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn.

Bộ Công Thương, theo chỉ đạo của Chính phủ, sẽ trình Luật Điện lực (sửa đổi) tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới, nhằm tháo gỡ tối đa các rào cản, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh phát triển nguồn điện, Bộ Công Thương sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện khoảng 10% mỗi năm, phục vụ phát triển kinh tế.