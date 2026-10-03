Kim Anh công khai chính sách bồi thường Cụm công nghiệp Minh Phú 1

Công khai thông tin dự án và chính sách hỗ trợ người dân

Với diện tích khoảng 65ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, dự án Cụm công nghiệp Minh Phú 1 (xã Kim Anh) khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Minh Phú 1 được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Các hạng mục chính dự kiến gồm san nền; hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng; cấp, thoát nước; xử lý nước thải, chất thải; phòng cháy, chữa cháy; giao thông nội bộ và kết nối hạ tầng trong, ngoài hàng rào cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Qua tìm hiểu từ thực tế, một bộ phận cư dân tại xã Kim Anh còn băn khoăn các vấn đề giá đền bù, diện tích sân vận động cũ nằm trong phạm vi dự án bị thu hồi, chính sách đền bù từng loại đất...

Khu vực cánh đồng thôn Phú Hạ sẽ triển khai dự án Cụm công nghiệp Minh Phú 1. Ảnh: Sỹ Hào

Liên quan đến các nội dung trên, sáng 3-10, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kim Anh khẳng định: Địa phương đã nắm bắt được các thông tin này, các ý kiến của người dân liên quan đến chính sách bồi thường, GPMB tại Dự án Cụm công nghiệp Minh Phú 1 đều sẽ được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại tiến độ triển khai dự án đang được các cơ quan liên quan tiến hành các bước triển khai theo đúng quy định.

“Đối với ý kiến của các cư dân băn khoăn so sánh giá áp dụng theo chính sách bồi thường, Cụm công nghiệp Minh Phú 1 là dự án do nhà nước thu hồi đất chứ không phải doanh nghiệp, nên chính sách bồi thường hỗ trợ người dân sẽ thực hiện theo đúng quy định. Đối với ý kiến của cư dân về việc đất họ bị thu hồi bao gồm cả đất nông nghiệp và đất ở, quá trình xem xét giải quyết cơ quan chức năng sẽ xác định chính xác từng loại đất để áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định”, ông Đỗ Minh Tuấn khẳng định.

Ngoài ra, đối với khu vực diện tích sân bóng tại khu dân cư Phú Hạ bị thu hồi, lãnh đạo UBND xã Kim Anh cũng cho biết, đã giao BQL Dự án đầu tư hạ tầng xem xét việc bố trí diện tích nơi khác làm khu vui chơi, vận động cho người dân trên địa bàn.

Mong mỏi của cư dân thuộc phạm vi dự án

Trước đó, trao đổi với PV, ông Đỗ Đồng Tiến, Trưởng thôn Phú Hạ, xã Kim Anh cho biết: Dự án Cụm công nghiệp Minh Phú 1 được triển khai trên một phần diện tích đất nông nghiệp của địa phương. Đến hiện tại, UBND xã Kim Anh đã công khai thông tin quy hoạch, ranh giới dự án và các chính sách bồi thường hỗ trợ người dân thuộc phạm vi dự án.

“Chính sách bồi thường, hỗ trợ, giá đất nông nghiệp có các hộ gia đình bị thu hồi đất thực hiện dự án sẽ được áp dụng theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND thành phố Hà Nội. Cụ thể, giá đất trồng lúa nước, cây hàng năm là 121.000 đồng/m²; đất trồng cây lâu năm là 112.000 đồng/m²”, ông Đỗ Đồng Tiến cho biết.

Ngoài ra, đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản không di chuyển được, mức bồi thường được thực hiện theo Thông báo số 2461/TB-SNNMT ngày 31-12-2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Bồi thường đối với nhà cửa, vật kiến trúc và công trình xây dựng gắn liền với đất được áp dụng theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 27-1-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Cũng theo Trưởng thôn Phú Hạ Đỗ Đồng Tiến, riêng tại địa phương dự án liên quan đến khoảng 200 hộ dân có đất bị thu hồi, GPMB do thuộc phạm vi dự án. Vì thế, việc công khai sớm thông tin quy hoạch, ranh giới dự án và các chính sách bồi thường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Đây là cơ sở để người dân nắm bắt đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ công tác GPMB.

“Người dân địa phương cũng có ý kiến so sánh giá hỗ trợ đền bù GPMB với dự án khác. Tuy nhiên đã được cơ quan chuyên môn giải thích việc này phải thực hiện theo quy định của nhà nước”, ông Đỗ Đồng Tiến chia sẻ.

Ông Đỗ Đồng Tiến, Trưởng thôn Phú Hạ trao đổi một số thông tin liên quan đến dự án. Ảnh: Sỹ Hào

Cụm công nghiệp Minh Phú 1 không chỉ bổ sung quỹ đất phát triển công nghiệp cho khu vực phía Bắc Thủ đô mà còn mở ra cơ hội hình thành các ngành sản xuất sạch, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ hậu cần gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trong bối cảnh xã Kim Anh đang định hướng phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp sinh thái, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất phải bảo đảm chính xác, khách quan. Đồng thời, cần chú trọng đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Khi hài hòa được lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, dự án sẽ tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn tới.