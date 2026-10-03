Xã Thanh Oai ra quân xử lý vi phạm về quảng cáo, rao vặt trái quy định

Xã Thanh Oai tổ chức ra quân rà soát, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định. Ảnh: Nguyễn Lý

Đợt ra quân được triển khai đồng loạt trên các tuyến đường trục xã, đường liên thôn, khu vực chợ, trường học, trạm y tế, điểm chờ xe buýt và các khu vực công cộng. Các thôn, tổ dân phố cũng đồng loạt ra quân, tập trung làm sạch quảng cáo, rao vặt trái quy định trên cây xanh, cột điện, tủ điện, tường rào, công trình hạ tầng và các vị trí công cộng.

Trực tiếp chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Đăng Mạnh yêu cầu các lực lượng triển khai quyết liệt, thực chất; làm sạch dứt điểm theo từng tuyến đường, từng khu vực, không làm hình thức; gắn bóc xóa với rà soát, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và xác định rõ trách nhiệm trong quản lý địa bàn.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Lý

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tiến hành chụp ảnh, ghi nhận số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ và các thông tin liên quan trên nội dung quảng cáo trước khi bóc xóa, chuyển Công an xã xác minh, làm rõ tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc thuê thực hiện hành vi vi phạm.

Trên cơ sở kết quả xác minh, các đơn vị củng cố hồ sơ, yêu cầu chủ thể quảng cáo tháo dỡ, làm sạch, khắc phục hậu quả; đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cùng với kiểm tra, xử lý, xã Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, người thuê nhà ký cam kết không treo, dán quảng cáo trái quy định; không tiếp tay, không tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm.