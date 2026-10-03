Phường Kim Liên hỗ trợ tiểu thương ổn định sinh kế chờ chợ mới

Mong có nơi buôn bán trong thời gian chờ chợ mới

Chợ Kim Liên bắt đầu hoạt động từ năm 1992. Qua 34 năm, nơi đây không chỉ là địa điểm buôn bán, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân khu vực mà còn là kế sinh nhai của nhiều gia đình. Có những tiểu thương đã gắn bó với chợ từ những ngày đầu hình thành, chứng kiến sự thay đổi của khu vực và cuộc sống qua từng năm.

Tiểu thương chợ Kim Liên có mặt quanh khu chợ ký vào đơn trình bày hoàn cảnh, nguyện vọng được tiếp tục buôn bán ở chợ. Ảnh: VT

Việc chợ dừng hoạt động để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và chuẩn bị xây dựng lại nhận được sự quan tâm lớn của các hộ kinh doanh. Bên cạnh việc đồng tình với chủ trương bảo đảm an toàn, điều khiến nhiều tiểu thương lo lắng là khoảng thời gian từ khi chợ đóng cửa đến khi chợ mới hoàn thành. Cùng với câu chuyện mưu sinh trước mắt, các tiểu thương còn quan tâm đến diện mạo chợ mới và khả năng được tiếp tục kinh doanh sau khi công trình hoàn thành.

Ông Nguyễn Công Quỳnh, một tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ Kim Liên cho biết, điều các hộ quan tâm nhất hiện nay là có địa điểm để tiếp tục buôn bán trong thời gian chờ xây dựng chợ mới. “Chúng tôi mong muốn chính quyền có phương án cụ thể để bà con tiếp tục kinh doanh trong thời gian chờ chợ mới. Nhiều hộ sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, nếu không có địa điểm thì rất khó duy trì thu nhập”, ông Quỳnh nói.

Bà Lý Thị Huệ tiểu thương chợ Kim Liên. Ảnh: VT

Cùng mối quan tâm, bà Lý Thị Huệ, tiểu thương kinh doanh hàng vải tại chợ, cho biết gia đình bà đã gắn bó với chợ nhiều năm. Theo bà Huệ, việc xây dựng lại chợ là cần thiết để bảo đảm an toàn. Nếu chưa thể bố trí được một chợ tạm tập trung, bà mong muốn chính quyền tiếp tục hỗ trợ kết nối để các hộ có thể tìm được địa điểm kinh doanh phù hợp. “Chúng tôi mong có chợ tạm để bà con có chỗ buôn bán. Nếu không có chợ tạm thì cần có phương án hỗ trợ để chúng tôi duy trì cuộc sống từ nay đến khi được trở lại chợ”, bà Huệ kiến nghị.

Hỗ trợ tìm địa điểm kinh doanh tạm

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về các kiến nghị của tiểu thương, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang cho biết, theo Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại chợ, hiện có 193 ki-ốt; tổng số ki-ốt đang kinh doanh thực tế 121 ki-ốt. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 88 người trực tiếp kinh doanh, trong đó 22 người có hộ khẩu trên địa bàn phường. Nhiều trường hợp sử dụng từ 2 - 13 quầy để kinh doanh kết hợp làm kho chứa hàng.

Qua rà soát, phường phân loại các ngành hàng kinh doanh tại chợ thành 6 nhóm chính, gồm hàng khô, gia vị, nông sản khô, gạo, đỗ, hương vàng mã; dịch vụ may mặc, sửa chữa quần áo, sửa khóa; rau, củ, quả, hoa quả tươi; quần áo may sẵn, vải sợi, giày dép, túi xách; thực phẩm tươi sống; hàng ăn uống, cháo, bún phở, đậu phụ, đồ ăn vặt.

Theo ông Trương Minh Quang, nhằm chia sẻ khó khăn, giảm thiểu tác động đến đời sống và thu nhập của tiểu thương trong thời gian tạm dừng hoạt động chợ, UBND phường đã giao các phòng chuyên môn cùng Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ.

Theo đó, phường đã hỗ trợ miễn phí việc di chuyển hàng hóa, tài sản cho các hộ tiểu thương; bố trí kho lưu trữ tạm cho những hộ chưa tìm được nơi lưu trữ; không truy thu phí dịch vụ cũng như chi phí thuê mặt bằng từ thời điểm kết thúc Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại chợ.

Từ ngày 4-9 đến 16-9-2026, phường đã tổ chức phát và thu thập phiếu lấy ý kiến, nguyện vọng của các hộ tiểu thương; tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để lắng nghe, giải thích và tiếp thu kiến nghị. Qua đó, phường nắm bắt nhu cầu chuyển đổi ngành nghề, nguyện vọng tiếp tục kinh doanh theo từng nhóm ngành hàng và hoàn cảnh khó khăn của từng hộ để làm căn cứ xây dựng phương án hỗ trợ. Kết quả, 176/176 quầy có hợp đồng có nguyện vọng quay trở lại hoạt động tại chợ mới. Có 158/176 quầy có nhu cầu được bố trí chợ tạm trong thời gian thi công.

Chợ Kim Liên sau khi dừng hoạt động để chuẩn bị xây dựng lại. Ảnh: VT

Trên cơ sở số tiểu thương đang kinh doanh trực tiếp tại chợ, UBND phường Kim Liên đã chủ động làm việc, phối hợp với UBND các phường Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa để bố trí vị trí kinh doanh tạm. Theo đó, chợ Láng khoảng 100 quầy hàng; chợ Ngã Tư Sở và chợ Khâm Thiên khoảng 30 quầy hàng; chợ Thái Hà khoảng 5 quầy hàng.

UBND phường đã ban hành Giấy mời gửi toàn bộ tiểu thương đến phường để được hướng dẫn đăng ký kinh doanh tạm tại các chợ lân cận. Trên cơ sở nguyện vọng của từng hộ, phường sẽ hỗ trợ liên hệ với các phường lân cận để bố trí vị trí kinh doanh với giá thuê theo niêm yết của Nhà nước. Với các hộ đã tìm được vị trí kinh doanh tạm, phường tiếp tục hỗ trợ nếu có nhu cầu.

Cùng với đó, UBND phường thiết lập đường dây nóng gồm số điện thoại của Công an phường, Ban Quản lý dự án phường và lãnh đạo UBND phường phụ trách để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của tiểu thương và hỗ trợ an sinh xã hội trong quá trình dừng hoạt động chợ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được huy động tham gia hỗ trợ tiểu thương, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

UBND phường đồng thời giới thiệu, vận động tiểu thương đưa các mặt hàng lên fanpage “Cộng đồng Chợ số Kim Liên 24/7” do UBND phường quản lý. Đến nay, 35/88 hộ tiểu thương đã thuê được địa điểm mới; một số hộ chưa có thông tin và phường đã giao Ban Quản lý dự án tiếp tục liên hệ để hỗ trợ.

Về phương án chợ tạm, ông Trương Minh Quang cho biết, qua rà soát các điểm đất được giao quản lý, sử dụng, hiện không có điểm đất phù hợp để bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Đối với việc xây dựng chợ mới, ông Trương Minh Quang cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng chợ Kim Liên đã được UBND phường Kim Liên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 1-8-2026. Ngày 18-9-2026, UBND phường Kim Liên có văn bản số 3414/UBND-KTHTĐT đề xuất UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ, bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công.

Ngày 1-10-2026, UBND thành phố có văn bản số 5018/UBND-KT về việc giải quyết đề nghị của UBND phường Kim Liên. Hiện UBND phường đang phối hợp với Sở Tài chính để báo cáo UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình chợ Kim Liên vào hoạt động.

UBND phường cam kết hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2026; hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong quý III/2027 và bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, phường đề xuất UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn trong công tác thẩm định, lập dự án đầu tư, nhất là công tác thẩm định về phòng cháy, chữa cháy.