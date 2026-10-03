Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ khánh thành cầu ở xã Đồng Tâm

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh và các đồng chí lãnh đạo xã Đồng Tâm cắt băng khánh thành cầu Đoàn Kết 1.

Tháng 10-2025, do ảnh hưởng của bão Bualoi, 2 cầu Đoàn Kết 1 và Đoàn Kết 2 bị hư hỏng, không thể sử dụng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, sản xuất và việc học tập của người dân, học sinh. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối thôn Đoàn Kết với trung tâm xã Đồng Tâm và xã Tân Quang. Trước tình hình đó, tỉnh đã quan tâm, đồng ý chủ trương và bố trí kinh phí để xã Đồng Tâm làm chủ đầu tư xây dựng mới 2 cầu, thay thế các cầu tạm bị hư hỏng. Công trình được thực hiện theo phương thức thi công khắc phục thiên tai khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 11,3 tỷ đồng.

Cầu Đoàn Kết 1 và Đoàn Kết 2 khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Cầu Đoàn Kết 1 có chiều dài 20,9 m, mặt cầu rộng 5,5 m, tổng mức đầu tư hơn 7,5 tỷ đồng. Cầu Đoàn Kết 2 dài 12,3m, mặt cầu rộng 5,5 m, tổng mức đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng. Cả 2 cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn. Sau 11 tháng thi công, 2 công trình hoàn thành sớm 7 tháng so với hợp đồng. Có được kết quả này là nhờ sự tập trung, nỗ lực của các đơn vị thi công, quản lý dự án, giám sát và chủ đầu tư; cùng sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Trong quá trình triển khai, 5 hộ gia đình đã tự nguyện tặng hơn 2.300 m² đất để Nhà nước làm đường dẫn vào 2 đầu cầu, không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ. Đây là sự đóng góp thiết thực, thể hiện tinh thần đồng thuận của Nhân dân trong triển khai công trình phục vụ cộng đồng.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Đồng Tâm tặng quà và khen thưởng các hộ dân hiên đất làm cầu tại thôn Đoàn Kết.

Việc đưa 2 cầu vào sử dụng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất và học tập; đồng thời mở ra điều kiện thuận lợi để xã Đồng Tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quang Minh trao tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao tặng 57 suất quà cho người cao tuổi trên địa bàn xã Đồng Tâm.