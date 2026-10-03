Người dân kiến nghị trả lại mặt bằng tuyến đường ở xóm Cát

Theo nội dung phản ánh, xóm Cát có một tuyến đường từ khu vực xóm Sau đi ra trục đường chính của thôn. Đây là tuyến đường người dân sử dụng hằng ngày để đi lại, phục vụ sản xuất và đến nghĩa địa của thôn. Tuy nhiên, thời gian qua, ông Nguyễn Lưu, một người dân địa phương, thuê máy đào bới, trồng cây dứa và đổ đất trên tuyến đường này, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương có biện pháp yêu cầu ông Lưu trả lại mặt bằng tuyến đường, bảo đảm việc đi lại, sản xuất của bà con.

Ông Nguyễn Thiện chỉ cho phóng viên về con đường mà hằng ngày người dân đi lại nay đã bị đổ đất lấp kín một đoạn - Ảnh: N.V

Từ nội dung đơn thư, phóng viên đã trực tiếp đến địa phương để tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Thiện, Trưởng xóm Cát, cho biết tuyến đường có chiều rộng hơn 3m, dài khoảng 300m, là đường đất nối từ tuyến đường bê tông trong xóm với đường liên thôn. Theo ông Thiện, tuyến đường này được người dân sử dụng từ khoảng năm 1980. Dọc tuyến đường còn có một kênh mương nhỏ dẫn nước vào cánh đồng phục vụ sản xuất.

Hiện tại, việc đi lại trên tuyến đường gặp khó khăn do đất và cây dứa được đổ trên một phần mặt đường, tràn sang hai bên, khiến mặt đường bị che lấp.

Phó Chủ tịch UBND xã Ái Tử Nguyễn Đức Long cho biết UBND xã sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định. Trước mắt, nếu kết quả kiểm tra xác định nội dung phản ánh là đúng, xã sẽ yêu cầu ông Lưu san gạt, trả lại mặt bằng tuyến đường để bảo đảm nhu cầu đi lại, phục vụ dân sinh.

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, phóng viên cùng ông Đặng Phương Anh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Ái Tử, trực tiếp xuống xóm Cát. Tại đây, phóng viên gặp ông Nguyễn Lưu, người thực hiện việc đổ đất trên tuyến đường, và ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng thôn Bắc Long.

Theo ông Lưu, đến nay, ông đã hai lần đổ đất với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, việc này chưa có biên bản hoặc văn bản của làng giao ông thực hiện mà chủ yếu dựa trên sự thống nhất bằng lời nói của một số người cao tuổi trong làng. Mục đích đổ đất là nâng cao mặt bằng khu vực phía trước lăng mộ của ngài khai khẩn. Kinh phí thực hiện chủ yếu do con em trong làng đóng góp.

Về tuyến đường này, ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng thôn Bắc Long, cho biết đây là đường đất phục vụ việc đi lại, sản xuất và đến nghĩa địa của người dân xóm Cát. Tuyến đường đã hình thành từ lâu nên ông không nắm chắc nguồn gốc cụ thể.

Theo ông Hải, trước nguyện vọng của một số người dân trong làng liên quan đến vấn đề tâm linh, ông không có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, do khu đất này trước đây thuộc làng Phương Ngạn (làng Phương Ngạn thuộc xã Triệu Long cũ-PV), nếu có chủ trương thay đổi hiện trạng tuyến đường thì cần tổ chức họp làng để lấy ý kiến. Trường hợp được làng thống nhất, cần có đơn gửi chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông Hải cho biết đã trao đổi với ông Lưu rằng việc thực hiện phải có sự đồng thuận của người dân, tránh phát sinh đơn thư, khiếu kiện, đồng thời phải bảo đảm hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng.

Ông Nguyễn Lưu (ngoài cùng bên phải) trao đổi với lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Ái Tử và Trưởng thôn Bắc Long tại khu đất mà ông đã đổ đất - Ảnh: N.V

Đối với tuyến đường này, theo ông Hải, thôn hiện không có kế hoạch bê tông hóa và tuyến đường cũng không nằm trong quy hoạch giao thông nội đồng. Do đó, cần tổ chức họp làng để bàn bạc cụ thể. Nếu được thống nhất cao thì thực hiện theo phương án được thông qua; nếu không thống nhất thì về nguyên tắc phải trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

Qua bước đầu nắm tình hình, ông Đặng Phương Anh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Ái Tử, cho biết theo quy định về quản lý đất đai hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đối với diện tích đất chưa được giao hoặc chưa được Nhà nước công nhận quyền sử dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định thì vẫn thuộc phạm vi Nhà nước quản lý.

Theo ông Phương Anh, khu đất trước đây được người dân gọi là đất làng, trong đó có tuyến đường nói trên, được cộng đồng dân cư làng Phương Ngạn quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, diện tích đất này thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Ái Tử theo thẩm quyền hiện nay. Thời gian tới, UBND xã sẽ giao Phòng Kinh tế rà soát hồ sơ, hiện trạng và tham mưu phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu đi lại của người dân và nguyện vọng của cộng đồng.

“Hiện tại, theo hồ sơ địa chính, khu vực tuyến đường này được thể hiện là đất giao thông, hai bên đường là đất phục vụ sản xuất. Nếu xác định đây là tuyến đường giao thông thì trước mắt cần san gạt phần đất đã đổ, bảo đảm việc đi lại của người dân không bị ảnh hưởng”, ông Phương Anh cho biết.

Về lâu dài, theo ông Phương Anh, nếu cộng đồng có nguyện vọng thay đổi mục đích sử dụng khu vực này để phục vụ việc tôn tạo lăng mộ ngài khai khẩn và không còn nhu cầu sử dụng tuyến đường, cần tổ chức họp làng, làm rõ mục đích, ý nghĩa và lấy ý kiến người dân. Trường hợp được thống nhất, cần lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phương án quản lý, sử dụng đất và quy hoạch liên quan theo đúng quy định. Ông Nguyễn Lưu cũng thống nhất với cách đặt vấn đề và hướng xử lý mà ông Đặng Phương Anh nêu ra.

Như vậy, để giải quyết vụ việc, trước mắt cần xác định rõ hiện trạng, nguồn gốc và hồ sơ quản lý đối với diện tích đất có tuyến đường mà người dân phản ánh. Trong thời gian chờ phương án xử lý chính thức, việc bảo đảm lối đi và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất của người dân là vấn đề cần được địa phương quan tâm.