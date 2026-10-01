Chiềng Hoa nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Nhân dân bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa đổ bê tông tuyến đường giao thông nội bản.

Qua rà soát theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã Chiềng Hoa đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là 2 tiêu chí giao thông và thu nhập. Cụ thể, đường xã mới cứng hóa được 26,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 11,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 22,3%. Những khó khăn này xuất phát từ đặc thù địa hình đồi núi bị chia cắt mạnh, dân cư phân tán, phương thức sản xuất nông nghiệp còn manh mún.

Ông Cứ A Dạng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hoa, cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ khó khăn, nhưng không thể trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mà phải phát huy nội lực, tự lực tự cường và đề cao vai trò làm chủ của nhân dân. Xã đã đề ra định hướng cụ thể trong từng năm giai đoạn 2026-2030, ưu tiên thực hiện các tiêu chí cấp bách, thiết yếu phù hợp với khả năng nguồn lực, đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 8 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 3 bản nông thôn mới kiểu mẫu về kinh tế và 3 bản nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.

Tuyến đường nội bản Mường Pia được bê tông hóa.

Toàn xã có 149,6 km đường xã, mới cứng hóa 39,5 km, đạt 26,4%; đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 10,46%. Giao thông hạn chế gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển nông sản. Trước mắt, xã chú trọng huy động người dân tham gia chỉnh trang khu dân cư, quét dọn, vệ sinh các tuyến đường, giữ gìn cảnh quan và phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện từng bản.

Anh Lường Văn Thực, Trưởng bản Mường Pia, chia sẻ: Bản có 394 hộ, 1.782 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Chi bộ, ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ chủ động phát triển kinh tế, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Người dân đã hiến hơn 10.000 m² đất, đóng góp gần 1.000 ngày công mở rộng đường; đến nay, 90% đường trục chính, ngõ xóm của bản được bê tông hóa. Nhà văn hóa bản được xây dựng mới năm 2023, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con. Bên cạnh đó, người dân trong bản còn tích cực chuyển đổi sản xuất, trồng 52 ha cây tếch; 20 ha cây ăn quả; 320 con trâu, bò; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,3%.

Ban quản lý bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao thu nhập cho nhân dân, Chiềng Hoa định hướng phát triển cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi và các mô hình kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã phù hợp với điều kiện từng khu vực. Xã xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ sinh kế ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết tâm thay đổi cuộc sống, gia đình anh Mùa A Nếnh, bản Tảo Văn Mới đã mạnh dạn đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng. Hơn 3 ha thảo quả được gia đình trồng từ năm 2012, vụ năm nay dự kiến cho thu hoạch 10 tấn quả tươi, thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh duy trì 6 con trâu, bò và gần 10 con lợn thịt mỗi lứa. Anh Nếnh chia sẻ: Gia đình tôi tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để trồng thảo quả, kết hợp chăn nuôi. Nhờ đó, thu nhập từng bước ổn định, gia đình có điều kiện sửa sang nhà cửa, chăm lo việc học cho các con, cuộc sống cũng ổn định hơn trước.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của nhân dân bản Tảo Ván Mới, xã Chiềng Hoa.

Thời gian tới, xã khuyến khích phát triển kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, gắn sản xuất với chuyển giao kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Để hoàn thiện hạ tầng, xã ưu tiên lập danh mục dự án đầu tư hằng năm, tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước kết hợp đóng góp của nhân dân cho các công trình thiết yếu, như giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và cơ sở vật chất văn hóa; tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, góp ngày công cứng hóa đường xã, bản và nội đồng.

Với những cách làm phù hợp điều kiện từng khu vực và sự đồng thuận của người dân, Chiềng Hoa đang từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Đây là nền tảng để xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.