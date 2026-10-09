Hà Nội yêu cầu các xã, phường xử lý nghiêm hành vi đốt rơm rạ

Hành vi đốt rơm rạ gây ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa

Theo Công văn số 5128/UBND-NNMT, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định các địa bàn có nguy cơ cao và thường xuyên xảy ra đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở).

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền quy định. Đồng thời chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND các phường, xã; kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

UBND thành phố yêu cầu các phường, xã thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung về xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch theo Quyết định số 3928/QĐ-BNN-KHCN ngày 21-9-2023 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND thành phố và Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 9-4-2026 của UBND thành phố, cũng như Văn bản số 12174/SNNMT-CS ngày 24-8-2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Các văn bản nêu trên quy định hỗ trợ, hướng dẫn, vận động nhân dân sử dụng các chế phẩm sinh học phù hợp để xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, tận dụng làm nguyên liệu tái sử dụng, phục vụ sản xuất.

Thành phố cũng yêu cầu các xã, phường tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở).

Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tăng cường giám sát tại thực địa, nhất là vào các khung giờ (17h-22h); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) không đúng quy định theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

“Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố về việc kiểm soát, chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) trên địa bàn quản lý”, nội dung Công văn số 5128/UBND-NNMT nhấn mạnh.

UBND thành phố cũng đề nghị Đảng ủy các phường, xã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện việc chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) trên địa bàn.