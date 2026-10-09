Đề xuất bổ sung loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội tại Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây công khai thông tin vị trí 9 ô đất theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Trong danh sách này, dự án khu nhà ở xã hội Thiên Lộc 2, xã Thiên Lộc có quy mô diện tích lớn nhất là 6,1 ha.

Tiếp đến là dự án khu nhà ở xã hội Tây Đông Ngạc, phường Đông Ngạc 3,8 ha. Cũng tại phường Đông Ngạc còn có dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thăng Long 0,95 ha và dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phương Hạnh 0,7 ha.

Hà Nội vừa công khai thêm vị trí 9 ô đất đề xuất làm nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ.

Trong danh sách này còn có dự án khu nhà ở xã hội tại thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng, quy mô hơn 3,1ha; dự án nhà ở xã hội Long Trì, xã Thanh Trì, quy mô 1,84ha; dự án khu nhà ở xã hội Nam Phú Diễn, phường Phú Diễn, quy mô 1,19ha.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Yên Khê, thôn Yên Khê, xã Phù Đổng 0,88ha; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Kiến Hưng, phường Kiến Hưng 0,64ha.

Trước đó, trong tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công khai danh sách các dự án nhà ở xã hội được đề xuất triển khai trải rộng tại các khu vực Thượng Cát, Yên Nghĩa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Sơn Đồng, Ô Diên và Phúc Thịnh. Trong số này, khu dự án nhà ở xã hội tập trung Bắc Hà tại phường Thượng Cát có quy mô lớn nhất, với diện tích đất dự kiến khoảng 22,5 ha.

Hay nhà ở xã hội Đoàn Kết tại phường Vĩnh Hưng có diện tích 1,8 ha; nhà ở xã hội IEC Sơn Đồng tại xã Sơn Đồng 5,7 ha; nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên 2,7 ha; nhà ở xã hội Yên Nghĩa 1 rộng 3,7 ha và nhà ở xã hội Yên Nghĩa 2 rộng 2,6 ha tại phường Yên Nghĩa...

Trong tháng 8, danh sách đề xuất có nhà ở xã hội Ngô Gia Tự rộng 1,8 ha và nhà ở xã hội Long Biên rộng 1,9 ha tại phường Việt Hưng. Tại phường Xuân Phương có nhà ở xã hội Nam Xuân Phương 4,6ha, nhà ở xã hội Tu Hoàng 1,3 ha và nhà ở xã hội Hải Thịnh 4,5 ha, xây dựng trên ô đất C5 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3. Ngoài ra, nhà ở xã hội tại đường Phương Dung ở xã Ngọc Hồi có diện tích khoảng 19,6 ha.

Như vậy, trong khoảng ba tháng, Hà Nội đã liên tục công khai thêm thông tin vị trí của nhiều khu đất được đề xuất phát triển nhà ở xã hội.

Việc liên tục rà soát, bổ sung quỹ đất và công khai các dự án được đề xuất được xem là một trong những bước quan trọng để Hà Nội mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo Kế hoạch, thành phố dự kiến triển khai 148 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 568,3ha, cung cấp khoảng 135.600 căn hộ.

Khu nhà ở xã hội vùng ven mở bán, giá từ 1,3 tỷ đồng/căn Sở Xây dựng Hà Nội mới đây cũng công bố thông tin về dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất tại xã Hạ Bằng, do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Dự án có 112 căn hộ, trong đó 100 căn được dành để bán. Giá bán bình quân dự kiến 23,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Diện tích các căn hộ để bán dao động 55 - 69 m2. Với mức giá trên, tương đương giá bán mỗi căn vào khoảng 1,3 - 1,6 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký trong quý III/2026; thời gian hoàn thành dự kiến quý IV/2027.