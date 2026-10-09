Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Thời đại và Đổi mới sáng tạo (phường Hà Nam) đang được tập trung hoàn thiện.

Tăng tốc trên các công trường xây dựng nhà ở xã hội

Theo kế hoạch, mục tiêu năm 2026 toàn tỉnh hoàn thành 6.053 căn nhà ở xã hội. Những tháng cuối năm, các dự án xây dựng nhà ở xã hội đang được tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bám sát kế hoạch.

Các chủ đầu tư, cùng nhà thầu tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục. Đơn vị tư vấn giám sát tăng cường theo dõi, kiểm tra bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, phấn đấu đạt cao nhất số căn hộ được giao hoàn thành trong năm, đóng góp thêm nguồn cung nhà ở xã hội cho thị trường.

Thời điểm này, Dự án Nhà ở xã hội Bảo Minh tại phường Trường Thi do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên công trường, chủ đầu tư và nhà thầu chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị bảo đảm tổ chức nhiều mũi thi công theo các hạng mục. Các công việc được triển khai nối tiếp, hạn chế thời gian chờ đợi, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ.

Dự án có quy mô 848 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Công trình được khởi công cuối tháng 6/2026, hiện đã hoàn thành đổ sàn tầng 3 tòa C1 và C2, chuẩn bị ép cọc tòa C3 và C4, phấn đấu bàn giao 130/176 căn hộ hoàn thiện trong năm nay.

Ông Trần Ngọc Phú, Phó trưởng Phòng Đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh cho biết: Doanh nghiệp xác định tiến độ dự án là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy đang tập trung huy động nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thi công liên tục. Chủ đầu tư cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Ở các dự án nhà ở xã hội khác cũng đang được chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc thi công xây dựng. Trên công trường xây dựng Nhà ở xã hội Khu nhà ở cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (phường Liêm Tuyền), đơn vị thi công đang huy động hơn 140 công nhân tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục tại hai tòa CT01 và CT02.

Tại tòa CT01, đang thực hiện trát tường, ốp nhà vệ sinh, trát ngoài, chống thấm, bả trần và lắp đặt các hệ thống cấp, thoát nước, điện, thông gió, phòng cháy, chữa cháy. Tại tòa CT02 đang triển khai xây, trát tường, xây bậc cầu thang và hoàn thiện bề mặt các tầng.

Ông Nguyễn Trường, phụ trách kỹ thuật Dự án cho biết: Đơn vị tổ chức thi công cuốn chiếu, triển khai nhiều mũi cùng lúc, tiến độ dự án được bám sát từng ngày, phấn đấu bàn giao căn hộ vào tháng 11 tới.

Tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên, tòa B đã hoàn thành đổ bê tông tầng tum, đang xây, trát tường các tầng; tòa C đang triển khai gia công, lắp dựng cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 7, phấn đấu bảo đảm hoàn thành 324 căn hộ theo chỉ tiêu giao trong năm 2026. Dự án thành phần 18 - nhà ở xã hội (OXH.01) thuộc Khu đô thị Thời đại và Đổi mới sáng tạo, quy mô khoảng 1.800 căn, đang hoàn thiện các hạng mục xây, trát và sơn lót bên ngoài.

Dự án Nhà ở xã hội Tây Phù Vân tại phường Phù Vân đã hoàn thành ép cọc thí nghiệm, đang triển khai ép cọc đại trà. Dự án Nhà ở xã hội 02 tại phường Duy Hà đã hoàn thành ép cọc thí nghiệm và đang thực hiện thí nghiệm nén tĩnh tải cọc…

Quyết tâm hoàn thành số căn hộ được giao

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP, ngày 12/1/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, Ninh Bình được giao hoàn thành 24.336 căn trong cả giai đoạn. Căn cứ chỉ tiêu được giao năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 6.053 căn; các năm 2027, 2028, 2029 và 2030 lần lượt là: 3.900 căn, 3.050 căn, 3.300 căn và 3.600 căn.

Thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể từng dự án, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác thi công nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ; tập trung làm việc với dự án được giao chỉ tiêu hoàn thành trong năm 2026, kịp thời tổng hợp, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường được yêu cầu tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và các dự án có quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thi công, việc tháo gỡ những khó khăn về thủ tục đầu tư, quy hoạch, hạ tầng và nguồn vốn đang được xác định là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm tiến độ các dự án.

Tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên, nhà đầu tư kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp, hướng dẫn sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án.

Đối với Dự án Nhà ở xã hội Bảo Minh, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện thủ tục chấp thuận đấu nối giao thông; đồng thời đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn xác định cơ chế ưu đãi trong các gói vay dành cho dự án nhà ở xã hội.

Đây là những vấn đề cần được giải quyết kịp thời để chủ đầu tư có thể tập trung tối đa nguồn lực cho thi công. Đặc biệt việc hoàn thiện thủ tục, bảo đảm điều kiện về đất đai, hạ tầng và nguồn vốn sẽ tạo dư địa để doanh nghiệp chủ động hơn trong huy động nhân lực, thiết bị và vật tư tổ chức thi công. Bởi từ thực tế triển khai, các chủ đầu tư đều xác định yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công trong những tháng cuối năm có nhiều thuận lợi hơn.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa vi phạm nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, xử lý công việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Những dự án đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công phải tập trung đẩy nhanh tiến độ; những dự án còn vướng mắc phải được rà soát, tháo gỡ kịp thời, không để các thủ tục kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với các dự án đang thi công, yêu cầu đặt ra đối với chủ đầu tư và nhà thầu là phải bám sát kế hoạch từng tháng, từng hạng mục; chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công khi cần thiết, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trước ngày 30/12/2026.