5 cây cảnh cho spa giúp không gian thư giãn, hút tài lộc

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí vượt trội, đặc biệt là vào ban đêm khi nhiều loại cây khác ngừng quang hợp.

Về phong thủy, cây lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ không gian khỏi những điều không may mắn, mang lại sự bình an và thịnh vượng. Cây có dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế spa.

Cây lưỡi hổ được nhiều spa lựa chọn đặt tại các góc phòng hoặc lối vào nhờ khả năng chăm sóc dễ dàng và ý nghĩa bảo vệ không gian.

Cây lan ý

Lan ý là biểu tượng của sự thanh khiết, bình yên và may mắn. Hoa lan ý màu trắng tinh khôi mang vẻ đẹp dịu dàng, rất phù hợp với không gian cần sự thư thái như spa. Ngoài ra, lan ý còn là một trong những loại cây có khả năng lọc không khí tốt nhất, loại bỏ nhiều chất độc hại. Đặt lan ý trong spa sẽ giúp tạo cảm giác thư giãn, an lành cho khách hàng.

Cây lan ý giúp khách hàng cảm thấy thư thái, bớt căng thẳng hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Cây phát lộc

Đúng như tên gọi, phát lộc mang ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc và phát triển. Cây thường được tạo hình thành các tháp hoặc bó, rất đẹp mắt và dễ dàng bố trí. phát lộc không đòi hỏi nhiều ánh sáng, dễ chăm sóc, là lựa chọn tuyệt vời để đặt ở khu vực tiếp tân hoặc các phòng trị liệu nhỏ.

Cây phát tài thu hút tài lộc, may mắn.

Cây kim ngân

Kim ngân được mệnh danh là cây tiền tài, mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia chủ. Thân cây thường được tết lại, tượng trưng cho sự gắn kết và vững chắc. Cây kim ngân có vẻ ngoài sang trọng, phù hợp với những spa muốn tạo ấn tượng về sự đẳng cấp và may mắn.

Cây kim ngân được nhiều chủ spa lựa chọn hàng đầu vì mang ý nghĩa thu hút tài lộc, giúp việc kinh doanh hanh thông, thuận lợi.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan với thân cột thẳng, tán lá dài mềm mại rủ xuống mang lại vẻ sang trọng, thường được đặt tại các không gian rộng như sảnh chờ, hành lang spa. Trong phong thủy, thiết mộc lan được xem là biểu tượng của may mắn, giúp kích hoạt vượng khí cho toàn bộ không gian kinh doanh.

Cây thiết mộc lan.