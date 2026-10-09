Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 90m² khoảng bao nhiêu?

Nhà mái Nhật nổi bật với độ dốc mái vừa phải, mở rộng ra các hướng giúp thoát nước mưa tốt, góp phần hạn chế bức xạ nhiệt và tạo cảm giác bề thế.

Với diện tích khoảng 90m², nhà mái Nhật 1 tầng có thể bố trí 3 phòng ngủ, phòng khách kết hợp phòng thờ, khu vực bếp - ăn và 1-2 nhà vệ sinh. Tùy nhu cầu, gia chủ có thể dành thêm diện tích cho sân trước, hiên hoặc khu giặt phơi.

Cách tính tổng diện tích xây dựng nhà mái Nhật

Để dự toán chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng sát với thực tế, trước hết cần xác định tổng diện tích quy đổi theo hệ số.

Thông thường, diện tích móng băng tính bằng 50% diện tích sàn; móng cọc tính khoảng 20% - 40% diện tích sàn; mái Nhật từ 50 - 80% diện tích sàn.

Mẫu nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ, diện tích sàn 90m², sử dụng móng băng, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích móng: 90m² × 50% = 45m²

Diện tích mái Nhật: 90m² × 70% = 63m²

Tổng diện tích xây dựng là 198m²

Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 90m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường được áp dụng công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Trên thị trường, đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện dao động từ 3,3 - 4,5 triệu đồng/m²; trong khi đơn giá xây trọn gói từ 5 - 8 triệu đồng/m².

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 90m² ước tính:

198m² x 4,2 triệu đồng/m² = 831,6 triệu đồng

Với đơn giá xây dựng trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 90m² ước tính:

198m² x 8 triệu đồng/m² = 1,584 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 90m² thực tế có thể thay đổi tùy theo địa chất nền đất, loại móng, kiểu mái, chất lượng vật liệu, điều kiện thi công, giá nhân công tại từng địa phương, chất lượng vật liệu hoàn thiện...