Người dân khu dân cư Bắc Lương Đình Của mòn mỏi chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhiều hộ dân tại Dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Của, phường Quang Trung chưa được cấp GCNQSDĐ.

Tìm hiểu thực tế từ các hộ dân, bà Dương Thị Nga, chủ lô đất số 10 thuộc Dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Của, phường Quang Trung phản ánh, năm 2016, gia đình bà mua đất bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - công ty TNHH. Sau khi nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho nhà đầu tư thực hiện dự án, năm 2016, hai bên chuyển hợp đồng hợp tác đầu tư thành hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tiếp đó, Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - công ty TNHH đã ký biên bản bàn giao đất ở cho hộ gia đình bà Nga. Ngày 15/12/2016, gia đình bà Nga đã đóng 9,47 triệu đồng bao gồm các loại thuế, phí cho tổng công ty để làm trích lục đất. Tuy nhiên đến nay gia đình bà Nga vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ.

Trong khi đó, hộ gia đình ông Trần Đăng Thọ, chủ lô số 9 thuộc Dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Của cũng đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Dù đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan, song đến nay, văn bản pháp lý duy nhất gắn kết giữa gia đình ông với chủ đầu tư vẫn chỉ dừng lại ở hợp đồng hợp tác đầu tư, chưa thể chuyển đổi sang hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Những năm qua, ông đã đi khắp nơi để được tư vấn, trợ giúp quyền lợi chính đáng trên mảnh đất mình đã chắt chiu, dành dụm mua từ hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, đến nay những hồi đáp vẫn khiến ông và nhiều gia đình cùng cảnh ngộ không thể yên lòng. Ông Trần Đăng Thọ bức xúc cho biết: “Chúng tôi chắt chiu mua đất rồi làm nhà để ở, chờ đợi hơn chục năm vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Cực chẳng đã chúng tôi mới phải kêu cứu đến chính quyền và các cơ quan có liên quan để được giải quyết quyền lợi chính đáng của các hộ dân đang mắc kẹt tại Dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Của”.

Qua tìm hiểu được biết, Dự án khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của thuộc MBQH 01 được Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn (cũ) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 10/2012, là Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - công ty TNHH. Dự án có quy mô 178 lô đất nền, trong đó có 147 lô đất thương mại. Sau khi dự án triển khai, năm 2014, các hộ dân đã ký hợp đồng góp vốn mua các lô đất nền tại MBQH 01 với nhà đầu tư. Đến nay, có 130 hộ được cấp GCNQSDĐ, còn 48 hộ dân vẫn chưa được cấp. Trong số 48 hộ đã có 18 hộ xây dựng nhà ở kiên cố.

Lý giải về việc 48 hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ, ông Nguyễn Đình Bắc, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Quang Trung, cho biết: “UBND phường đã nhận được kiến nghị của các hộ dân thuộc Dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Của. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu UBND phường đã ban hành các văn bản trả lời công dân và báo cáo các cơ quan chức năng. Nguyên nhân của những vướng mắc trong việc chưa thể cấp GCNQSDĐ là do các lô đất của 48 hộ đã mua thuộc khu vực chủ đầu tư phải xây dựng nhà ở để bán và không được phép chuyển quyền sử dụng cho người dân tự xây dựng. Điều này được nêu rõ tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND, ngày 4/8/2017 do UBND tỉnh ban hành. Theo đó, Dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Của có 62 lô tại mặt tiền các trục chính, có chức năng nhà ở liền kề, không thuộc khu vực được chuyển quyền dưới hình thức phân lô, bán nền và phải xây dựng nhà ở để bán”.

Theo Kết luận số 2482/KL-TTTH ngày 22/6/2022 của Thanh tra tỉnh cũng nêu rõ, Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc phải chịu trách nhiệm đối với khuyết điểm vi phạm trong việc tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà khi chưa có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều hộ đã chủ động xây dựng nhà ở, số tiền đầu tư nhiều tỷ đồng, thế nhưng công trình lại không được chấp thuận đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ. Mặc dù hai bên mua bán được thỏa thuận bằng hợp đồng dân sự, nhưng việc thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư đã dẫn đến những thiệt thòi cho người dân nhiều năm qua. Thiết nghĩ, trước những vướng mắc kéo dài tại Dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Của, các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương cần khẩn trương vào cuộc để có phương án tháo gỡ dứt điểm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng về tài sản đất đai của các hộ dân.