Hà Nội chấp thuận sử dụng gần 4.000 m² đất tại Sóc Sơn xây tổ hợp thương mại, dịch vụ

Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội. (Ảnh: D.V)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký Quyết định số 5435/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Đạt Thắng chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ Thành Tuyết tại Tổ 5, xã Sóc Sơn.

Cụ thể, tổng diện tích đất được sử dụng để thực hiện dự án là 3.997 m². Trong đó, Công ty TNHH Đạt Thắng được phép chuyển mục đích sử dụng 3.700,3 m² đất nông nghiệp và được giao 296,7 m² đất do UBND xã Sóc Sơn quản lý.

Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Bản định vị mốc ngày 29/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phương án sử dụng đất cũng được thể hiện tại Bản vẽ Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lô Giang lập năm 2026, được Phòng Kinh tế xã Sóc Sơn xác nhận kèm Văn bản số 1799/UBND-KT ngày 21/7/2026 của UBND xã Sóc Sơn.

Trong tổng diện tích 3.997 m², có 3.812,7 m² đất được sử dụng để xây dựng công trình thương mại, dịch vụ. Phần diện tích này được xác định mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định.

Hình thức sử dụng đối với diện tích đất thương mại, dịch vụ là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm. Công ty TNHH Đạt Thắng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác của người sử dụng đất theo quy định.

Phần diện tích còn lại 184,3 m² được sử dụng để xây dựng vỉa hè phía Tây khu đất, phục vụ mục đích công cộng và không nhằm mục đích kinh doanh. Công ty TNHH Đạt Thắng được sử dụng diện tích này để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được phê duyệt, phù hợp với chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng. Sau khi hoàn thành, phần hạ tầng này phải được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định. Hình thức sử dụng đối với diện tích đất này là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Đạt Thắng liên hệ với UBND xã Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế TP Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan và Thuế TP Hà Nội được giao theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH Đạt Thắng thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định pháp luật. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.