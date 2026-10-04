Chiếc Pro Max của hãng Trung Quốc cháy hàng

Dòng smartphone Honor Magic 9 đã cháy hàng trên toàn hệ thống chỉ sau một tuần mở bán. Ảnh: Honor.

Dòng smartphone cao cấp Magic 9 của Honor vừa chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 4.499 NDT (672 USD). Ngay sau khi lên kệ, sản phẩm đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số kỷ lục, dẫn đến tình trạng khan hàng trên diện rộng tại nhiều đại lý bán lẻ lẫn các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến.

Theo số liệu do Beijing TechWeb ghi nhận, lượng người dùng kích hoạt thiết bị sau khi mở bán đã tăng hơn 70% so với thế hệ tiền nhiệm. Trên các kênh phân phối trực tuyến, doanh số bán hàng trong 30 phút đầu tiên đạt mức tăng trưởng 194% và tiếp tục chạm mốc 208% chỉ sau một giờ chào bán.

Nhờ sức mua vượt trội, dòng Magic 9 đã nhanh chóng vươn lên nắm giữ vị trí số một về lượng kích hoạt trong phân khúc điện thoại Android cao cấp sau năm ngày mở bán. Nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự thắc mắc khi nhà sản xuất không chuẩn bị lượng hàng tồn kho lớn hơn để tránh tình trạng người mua phải xếp hàng chờ đợi lâu.

Phiên bản Super Edition của Honor Magic 9 nổi bật với viên pin 11.000 mAh và quạt tản nhiệt chủ động. Ảnh: Honor.

Giải thích về vấn đề này, đại diện nhà sản xuất chia sẻ rằng đội ngũ phát triển hoàn toàn bất ngờ trước sức hút mạnh mẽ và nhu cầu vượt xa dự báo ban đầu.“Sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của chúng tôi”, Guan Haitao - Phó Chủ tịch Marketing kiêm Giám đốc Marketing toàn cầu của Honor cho biết. Phát biểu thẳng thắn và có phần châm biếm này đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Ra mắt cùng thời điểm với 5 chiếc Pro Max khác, sản phẩm Honor thành công nhờ chiến lược định giá rẻ hơn đối thủ. Sản phẩm giá thấp hơn Vivo X500, Oppo Find X10, Xiaomi 18 và Huawei Mate 90, tất cả đều có hậu tố Pro Max. Tại Trung Quốc, Honor vốn có tên tuổi và thị phần thấp hơn các đối thủ, khi mới tách ra khỏi Huawei sau đợt Mỹ cấm vận. Ngoài ra, sản phẩm cháy hàng cũng không phản ánh hoàn toàn doanh số, khi năng lực sản xuất và chuẩn bị cung ứng từ hãng có thể thấp hơn dự báo.

Tuy vậy, 5 chiếc Pro Max của hãng Trung Quốc lại thua xa chiếc Pro Max của Apple phát hành ngày 18/9. Chiếc iPhone 18 Pro/Pro Max hiện đạt khoảng 2 triệu máy kích hoạt, gấp nhiều lần con số các đối thủ đất nước tỷ dân cộng lại.

Phiên bản cao cấp Honor Magic9 Pro Max có giá từ 6.499 NDT (khoảng 1.000 USD), hướng đến người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp nhờ hệ thống camera hợp tác phát triển cùng hãng ARRI, micro chuẩn điện ảnh, chip Snapdragon 8 Super Edition tiến trình 2nm và pin 8.800 mAh.

Phiên bản Honor Magic9 tiêu chuẩn có giá từ 4.999 NDT (745 USD), sở hữu màn hình nhỏ 6,37 inch cùng viên pin 8.000 mAh, tối ưu cho nhu cầu sử dụng bằng một tay.

Cuối cùng, phiên bản Super Edition có giá từ 4.499 NDT (672 USD), được trang bị viên pin kỷ lục 11.000 mAh kết hợp hệ thống quạt tản nhiệt vật lý 30.000 vòng/phút dành cho người dùng cần hiệu năng cao.

Toàn bộ dòng Magic9 đều sở hữu chuẩn chống nước IP68/IP69K, màn hình bảo vệ mắt độ sáng 10.000 nit, chip bắt sóng C3 và hệ điều hành MagicOS 11 tích hợp mô hình AI 397B phát triển cùng Alibaba. Việc đáp ứng chính xác nhu cầu đa dạng đã giúp hãng gặt hái thành công lớn.