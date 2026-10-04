Việt Nam đề xuất cùng Nhật Bản đầu tư trung tâm sản xuất thử chip

Ngày 2/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã làm việc với ông Seki Yoshihiro, Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất ba nhóm hợp tác trọng tâm gồm đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược; tiếp tục hỗ trợ, đầu tư cho Trường Đại học Việt Nhật và nghiên cứu xây dựng trung tâm sản xuất thử chip; đồng thời hoàn thiện, mở rộng Chương trình Nexus.

Đề xuất xây dựng trung tâm sản xuất thử chip

Trong lĩnh vực đào tạo, Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp học bổng thạc sĩ, tiến sĩ cho nhân lực Việt Nam trong các ngành công nghệ chiến lược, đồng thời tăng cơ hội trao đổi cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhóm nghiên cứu của hai nước.

Phía Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy việc tiếp nhận sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, cũng như tăng cường giao lưu giữa các cơ sở nghiên cứu. Nhật Bản cũng giới thiệu một số chương trình của Hội Thúc đẩy Khoa học Nhật Bản (JSPS), trong đó có các chương trình hợp tác nghiên cứu và tiếp nhận ngắn hạn nhà khoa học, nghiên cứu sinh nước ngoài.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm việc với ông Seki Yoshihiro - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. Ảnh: MST

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất tiếp tục đầu tư cho Trường Đại học Việt Nhật. Trong lĩnh vực bán dẫn, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất nghiên cứu đầu tư một trung tâm nghiên cứu và sản xuất chip quy mô thử nghiệm, hay Mini Fab Lab, tại trường.

Trung tâm được kỳ vọng góp phần giải quyết hạn chế về điều kiện thực hành, sản xuất thử chip, qua đó tăng liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực nghiệm công nghệ. Việt Nam cho biết sẵn sàng bố trí vốn đối ứng để cùng Nhật Bản triển khai dự án.

Phía Nhật Bản đề nghị các đơn vị chuyên môn hai nước tiếp tục thảo luận để làm rõ mô hình, điều kiện và phương án triển khai, bảo đảm tính khả thi.

Mở rộng hợp tác Nexus sang AI và y tế

Đối với Chương trình Nexus, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị các cơ quan chuyên môn hai nước xây dựng quy chế phối hợp chung, qua đó tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ hợp tác hiệu quả hơn.

Việt Nam cũng đề xuất mở rộng Chương trình Nexus sang các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và y tế, trong đó có khả năng hợp tác với Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y tế Nhật Bản (AMED).

Bộ trưởng Seki Yoshihiro khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản và cho rằng khoa học, công nghệ đang trở thành một trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước.

Theo phía Nhật Bản, Chương trình Nexus trong lĩnh vực bán dẫn đang đạt những tiến triển tích cực. Hai bên thống nhất giao các đơn vị chuyên môn tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.