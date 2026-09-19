'Chiếc ô tô iPhone Duo' kỳ lạ nhất thế giới

Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ, Tyler Feaver mới đây đã giới thiệu một chiếc xe siêu rộng dựa trên mẫu Ford Festiva năm 1988. Feaver giới thiệu chiếc xe bằng cách nói đùa rằng anh ấy đã tạo ra một chiếc xe rộng rãi hơn vì chiếc xe anh ấy thường lái không thực tế.

Trước đây, anh từng gây chú ý khi chế tạo một chiếc xe siêu hẹp, giảm chiều rộng thân xe Ford Festiva xuống còn một nửa so với kích thước ban đầu. Vào thời điểm đó, chiếc xe sử dụng một động cơ điện nhỏ do không đủ không gian cho động cơ đốt trong thông thường và đã hoàn thành thành công các bài thử nghiệm trên đường. Giờ đây, khi cho ra mắt một chiếc xe có thân xe rộng hơn đáng kể hoàn toàn trái ngược với phiên bản gốc, cư dân mạng đang gọi chúng là "Iphone Duo của thế giới ô tô".