VinFast VF Wild ra mắt - Xe bán tải 'chất' của người dẫn đầu

Với tuyên ngôn “Chất của Người dẫn đầu” cùng sứ mệnh tiên phong mở lối, VinFast VF Wild mang đến một định nghĩa mới về xe bán tải: vừa đẹp, cá tính để đi phố, vừa mạnh mẽ, bền bỉ để chinh phục mọi địa hình, vừa hỗ trợ tốt cho công việc lại có thể giúp chủ nhân có những phút giây thư thái, sống trọn với đam mê.

Xe bán tải điện VinFast VF Wild sở hữu thiết kế mạnh mẽ, bắt mắt.

VinFast VF Wild là mẫu xe bán tải điện được VinFast giới thiệu lần đầu tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 (Las Vegas, Mỹ) và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn trên thị trường ô tô thế giới. Trải qua hơn 2 năm phát triển và hoàn thiện, VF Wild đã sẵn sàng lăn bánh và đồng hành cùng những “Người dẫn đầu” viết tiếp hành trình chinh phục, bứt phá mọi giới hạn để vươn lên những đỉnh cao mới.

Với triết lý thiết kế “Dòng chảy sức mạnh” (Fluid Dynamism), lấy cảm hứng từ chuyển động mạnh mẽ và liền mạch của chiếc áo choàng tung bay trong gió, VinFast VF Wild mang theo tinh thần phá vỡ mọi giới hạn, kiến tạo nên những giá trị và cá tính riêng, thể hiện qua bốn giá trị cốt lõi: Mạnh mẽ - Năng động - Phiêu lưu - Tiên phong.

Nắp ca-pô nhô cao cùng hốc bánh mở rộng tạo diện mạo cơ bắp, vững chãi đặc trưng của xe bán tải.

Diện mạo bên ngoài của xe toát lên vẻ mạnh mẽ và vững chãi đặc trưng của xe bán tải, với nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng cùng các khối cơ bắp chạy dọc thân xe. Các bề mặt và đường nét được tạo hình liền mạch, kết nối cabin với thùng xe, mang lại cảm giác năng động và tinh tế, đồng thời tạo nên dáng xe thống nhất như một mẫu SUV hiện đại. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch kết hợp ốp khí động học, giúp tối ưu luồng gió khi di chuyển và nâng cao tính thẩm mỹ.

VinFast VF Wild có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 (mm), trục cơ sở dài 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 (mm), tải trọng 750 kg. Xe được chăm chút tới từng chi tiết nhỏ nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện nhất cho người dùng, như cơ chế mở cửa thùng sau bằng khí nén nhẹ nhàng hơn, hay bệ bước chân lên thùng ở hai bên sườn xe giúp cho việc lên xuống trở nên dễ dàng hơn so với thiết kế truyền thống.

Đường nét liền khối kết nối cabin với thùng sau theo triết lý "Dòng chảy sức mạnh".

Ở bên trong, khoang lái của VinFast VF Wild toát lên vẻ hiện đại và đậm chất công nghệ, với màn hình cảm ứng 10 inch hiển thị các thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe; bảng táp-lô tạo hình nhiều tầng với các mảng khối rõ nét và màu sắc tương phản, tạo chiều sâu cho không gian. T

Bên cạnh đó, táp-pi cửa được dập nổi họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan, tạo điểm nhấn thị giác gắn với tinh thần khám phá và chinh phục. Cần chuyển số được tích hợp sau vô-lăng, cho phép người lái thao tác mà không cần rời tay khỏi khu vực điều khiển chính, đồng thời tạo thêm không gian cho các hộc đựng đồ.

Khối pin LFP 46,4 kWh kết hợp công nghệ mở rộng phạm vi (REEV) cho tổng hành trình đạt 1.000 km.

VinFast VF Wild được trang bị bộ ghế thể thao có tạo hình trẻ trung và mạnh mẽ, trong đó hàng ghế thứ hai với lưng ngả thoải mái, khoảng duỗi chân rộng và đệm đỡ đùi hợp lý mang lại không gian thư giãn và trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với xe bán tải truyền thống. Kết hợp cùng sàn phẳng, cabin xe trở nên thoáng và dễ xoay trở cho mọi hành khách trên xe.

VinFast VF Wild được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 46,4 kWh, giúp xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km cho một lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC), đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thường nhật trong vòng 2-3 ngày.

Ngoài ra, VF Wild còn được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng để xe có thể chạy được quãng đường lên tới 1.000 km cho một lần sạc. Việc có thêm hệ thống REEV, dù được sử dụng rất ít, sẽ mang đến sự yên tâm cho người dùng khi đi dã ngoại, về quê hoặc công tác xa.

Bậc bước hai bên sườn hỗ trợ người dùng leo lên thùng xe thuận tiện hơn.

VinFast VF Wild cũng sở hữu “trí thông minh” siêu việt với các tính năng hiện đại như: trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên; giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức FOTA; theo dõi sức khỏe pin, phát hiện sớm các dấu hiệu và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất; ghi nhận xu hướng và hành vi lái xe, hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen lái xe an toàn…

Là mẫu bán tải luôn sẵn sàng cho những hành trình chinh phục thử thách, VinFast VF Wild cũng được trang bị tính năng V2L, biến chiếc xe thành nguồn cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, qua đó giúp cho những chuyến camping hoặc khám phá vùng đất mới trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm cho VF Wild từ ngày 25/09 đến 30/09/2026 thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm cho VF Wild từ ngày 25/09 đến 30/09/2026 thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Xe có giá niêm yết là 860 triệu đồng đối với ba màu cơ bản là đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng dành cho màu bạc. Khách hàng đặt cọc trong giai đoạn mở cọc sớm sẽ nhận được ưu đãi 61 triệu đồng/xe.