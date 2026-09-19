Tham khảo trên thị trường, giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 9/2026 từ khoảng 1,163-1,578 tỷ đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu SUV 7 chỗ của Toyota hiện được phân phối với 6 phiên bản, gồm cả động cơ xăng và diesel.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 9/2026

Toyota Fortuner tiếp tục là mẫu SUV 7 chỗ quen thuộc tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế bề thế, khoảng sáng gầm lớn, không gian rộng rãi và nhiều lựa chọn động cơ. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu bán thời gian tùy phiên bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình cũng như di chuyển trên nhiều điều kiện đường sá.

Trong tháng 9/2026, Toyota Fortuner được phân phối với 6 phiên bản gồm 2.4 AT 4x2, 2.4 AT 4x2 Legender, 2.8 AT 4x4 Legender, 2.7 AT 4x2, 2.7 AT 4x2 Legender và 2.7 AT 4x4. Giá niêm yết lần lượt từ 1,055 tỷ đến 1,395 tỷ đồng.

Dưới đây là giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 9/2026 tạm tính tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác:

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 9/2026 chỉ mang tính tham khảo. Giá chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi cũng có thể khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản.

Toyota Fortuner – SUV 7 chỗ bề thế với thiết kế mạnh mẽ và loạt điểm nhấn nổi bật

Toyota Fortuner sở hữu ngoại hình khỏe khoắn với những đường nét góc cạnh và các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế đặc trưng cùng hệ thống đèn LED, trong khi các phiên bản Legender được tạo điểm nhấn riêng bằng nhiều chi tiết thể thao và bộ mâm 18 inch.

Khoang nội thất Toyota Fortuner được thiết kế theo hướng rộng rãi và thực dụng với cấu hình 7 chỗ. Xe trang bị ghế bọc da, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng cùng hàng ghế thứ hai và thứ ba có khả năng gập linh hoạt. Các phiên bản Legender được trang bị màn hình giải trí 9 inch và hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây.

“Trái tim” của Toyota Fortuner gồm động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, động cơ xăng 2.7L cho công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm và động cơ diesel 2.8L mạnh 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Tất cả đều kết hợp hộp số tự động, trong đó một số phiên bản được trang bị hệ dẫn động hai cầu bán thời gian.

Về an toàn, Toyota Fortuner được trang bị những hệ thống như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TRC và cân bằng điện tử VSC. Phiên bản 2.8L Legender được bổ sung các tính năng thuộc Toyota Safety Sense như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và điều khiển hành trình chủ động.

Nhìn chung, giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 9/2026 đang ở mức khoảng 1,163-1,578 tỷ đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Với thiết kế bề thế, không gian 7 chỗ, nhiều lựa chọn động cơ cùng hệ thống trang bị tiện nghi và an toàn đa dạng, Toyota Fortuner tiếp tục đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng trong phân khúc SUV 7 chỗ.