Đánh giá Honda CR-V 2026: Đột phá công nghệ hybrid và giá bán từ 1,039 tỷ đồng tại Việt Nam

Honda CR-V là mẫu crossover cỡ C chiến lược của thương hiệu Nhật Bản, liên tục duy trì vị thế vững chắc tại Việt Nam nhờ độ bền bỉ, tính thực dụng và khả năng giữ giá. Bước sang thế hệ thứ 6, mẫu xe nhận được sự lột xác toàn diện từ nền tảng khung gầm, ngôn ngữ thiết kế cho đến trang bị động cơ, đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của biến thể hybrid e:HEV.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Honda CR-V

Hiện tại, Honda CR-V được phân phối với các tùy chọn máy xăng lắp ráp trong nước (cấu hình 5+2 chỗ) và phiên bản hybrid nhập khẩu từ Thái Lan (cấu hình 5 chỗ). Dải giá khởi điểm từ 1,039 tỷ đồng, tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander hay Hyundai Santa Fe.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi và khuyến mại thực tế tại đại lý.

Diện mạo đĩnh đạc và gia tăng kích thước khung gầm

Honda CR-V sở hữu thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm (riêng bản RS cao 1.691 mm). So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tăng thêm 68 mm, chiều rộng tăng 11 mm cùng chiều dài cơ sở kéo dài lên mức 2.701 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 198 mm trên hầu hết các bản và nâng lên 208 mm ở biến thể dẫn động bốn bánh L AWD.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn họa tiết sơn đen nhám hoặc đen bóng, liền mạch cụm đèn pha full LED thanh mảnh có tính năng tự động bật/tắt và tự điều chỉnh góc chiếu. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi dứt khoát, mâm hợp kim 18 inch kết hợp bộ lốp 235/60R18, đi kèm cửa sau có góc mở rộng tới 90 độ giúp việc lên xuống xe rất dễ dàng.

Ở phiên bản cao cấp nhất e:HEV RS, mẫu xe nhận diện qua huy hiệu RS màu đỏ đặc trưng, các chi tiết viền gương, lưới tản nhiệt, mâm xe sơn đen thể thao cùng thanh giá nóc tiện dụng.

Không gian nội thất thực dụng và ngập tràn tiện nghi số

Không gian nội thất của Honda CR-V mở rộng đáng kể nhờ trục cơ sở dài hơn. Xe mang tới hai cấu hình chỗ ngồi: dạng 5+2 chỗ linh hoạt trên các bản động cơ xăng và dạng 5 chỗ thuần túy tối ưu thể tích khoang hành lý trên bản hybrid e:HEV RS.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập tỉ lệ 60:40 với cửa gió điều hòa riêng biệt, trong khi hàng ghế thứ ba hỗ trợ gập phẳng 50:50 khi cần mở rộng không gian chứa đồ.

Bảng táp-lô thiết kế theo xu hướng tối giản với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch trên các bản cao cấp (màn hình 7 inch TFT ở bản tiêu chuẩn) kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống tiện nghi bao gồm dàn âm thanh Bose 12 loa, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động và khởi động xe từ xa.

Khả năng vận hành: Tối ưu sức mạnh xăng Turbo và hiệu quả hybrid

Honda CR-V thế hệ mới đem đến hai tùy chọn hệ truyền động được tối ưu cho từng mục đích sử dụng:

Động cơ xăng 1.5L DOHC VTEC Turbo: Sản sinh công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua 1.700–5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc bốn bánh AWD. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp dao động từ 7,3 đến 7,8 lít/100 km.

Hệ truyền động hybrid e:HEV: Kết hợp giữa động cơ đốt trong 2.0L (146 mã lực, 183 Nm) và mô-tơ điện công suất cao (181 mã lực, 350 Nm), cho ra tổng công suất hệ thống đạt 204 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Đi kèm hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước, phiên bản này chỉ tiêu thụ khoảng 3,4 lít/100 km trong đô thị và 5,2 lít/100 km trên cung đường hỗn hợp.

Công nghệ hỗ trợ lái và an toàn chủ động Honda Sensing

Về mặt an toàn, Honda CR-V được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn chủ động Honda Sensing trên toàn bộ các phiên bản, bao gồm các tính năng: phanh tự động giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động và thông báo xe phía trước khởi hành.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống 8 túi khí, camera quan sát điểm mù LaneWatch, camera 360 độ sắc nét, hỗ trợ đổ đèo (HDC), cảnh báo áp suất lốp cùng hệ thống cảm biến va chạm phía trước và sau.

Thông số kỹ thuật so sánh giữa các phiên bản

Nhìn chung, Honda CR-V thế hệ thứ 6 đã khắc phục tốt những hạn chế của thế hệ cũ bằng một diện mạo thể thao, khung gầm vững chắc và công nghệ vận hành hybrid tiết kiệm vượt trội. Dù giá niêm yết có phần nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc, chiếc SUV Nhật Bản vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy cho những khách hàng tìm kiếm sự tiện nghi, an toàn và bền bỉ lâu dài.