Top 5 xe SUV hạng D bán chạy nhất tháng 8/2026: Ford Everest tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng xe SUV hạng D bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 690 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Fortuner.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng D bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. Ford Everest: 690 xe
2. Toyota Fortuner: 217 xe
3. Mazda CX-8: 200 xe
4. Hyundai Santa Fe: 103 xe
5. Kia Sorento: 102 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-d-ban-chay-nhat-thang-8-2026-ford-everest-tiep-tuc-dan-dau-445617.html