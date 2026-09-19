Top 5 SUV hạng B bán chạy tháng 8/2026: VF 6 dẫn đầu, Seltos vượt Xforce

Top 5 SUV hạng B bán chạy tháng 8/2026. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 8 với nhịp tiêu thụ chậm lại rõ rệt. Phân khúc SUV/CUV cỡ B cũng không nằm ngoài xu hướng này khi cả 7 mẫu xe được thống kê đều ghi nhận doanh số thấp hơn tháng trước.

Theo số liệu tổng hợp từ VinFast, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, 7 mẫu CUV cỡ B bán tổng cộng 4.426 xe trong tháng 8/2026, giảm gần 37% so với 6.989 xe của tháng 7.

Dù sức mua đi xuống trong tháng, lũy kế 8 tháng đầu năm, toàn phân khúc vẫn đạt 50.862 xe, tăng 27,7% so với 39.827 xe cùng kỳ năm 2025.

VF 6 giữ ngôi đầu dù doanh số giảm

VinFast VF 6 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B trong tháng 8 với 1.256 xe bàn giao tới khách hàng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 15.943 xe VF 6, cao nhất phân khúc.

So với 1.993 xe của tháng 7, doanh số VF 6 giảm khoảng 37%. Dù vậy, đây vẫn là mẫu xe duy nhất trong nhóm đạt doanh số trên 1.000 xe trong tháng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 15.943 xe VF 6, cao nhất phân khúc. Mẫu xe này hiện chiếm khoảng 31,3% tổng doanh số của nhóm 7 mẫu xe được thống kê.

VF 6 cũng tạo ra khác biệt trong cuộc đua SUV đô thị khi là mẫu xe thuần điện, cạnh tranh với các đối thủ sử dụng động cơ xăng và hybrid.

Trong tháng 8, VinFast bàn giao tổng cộng 20.161 ô tô điện tại Việt Nam. VF 3 dẫn đầu dải sản phẩm của hãng với 6.453 xe, tiếp đến là VF 5 với 4.265 xe và Limo Green với 4.203 xe. VF 6 đứng tiếp theo với 1.256 xe.

Yaris Cross giữ vị trí thứ hai

Đứng sau VF 6 là Toyota Yaris Cross với 920 xe, giảm hơn 48% so với mức 1.781 xe của tháng 7.

Theo số liệu VAMA, trong 920 xe Yaris Cross bán ra trong tháng có 741 xe sử dụng động cơ xăng và 179 xe hybrid.

Theo số liệu VAMA, trong 920 xe Yaris Cross bán ra trong tháng có 741 xe sử dụng động cơ xăng và 179 xe hybrid. Như vậy, phiên bản hybrid đóng góp gần 20% doanh số của mẫu xe này.

Dù giảm mạnh theo tháng, Yaris Cross vẫn giữ vị trí thứ hai trong phân khúc. Lũy kế 8 tháng đầu năm, mẫu SUV của Toyota đạt 10.847 xe, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Yaris Cross cũng là mẫu Toyota bán chạy nhất trong tháng 8, đứng trên Innova Cross với 829 xe.

Theo Toyota Việt Nam, tổng doanh số các mẫu xe Toyota trong tháng đạt 4.767 xe. Nếu tính thêm 133 xe Lexus, tổng doanh số của Toyota và Lexus tại Việt Nam trong tháng 8 đạt 4.900 xe, giảm 31% so với tháng 7.

Seltos vượt Xforce 22 xe

Điểm đáng chú ý nhất ở nhóm giữa bảng xếp hạng là sự thay đổi vị trí giữa Kia Seltos và Mitsubishi Xforce.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Seltos đạt 5.957 xe, tăng khoảng 69,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Kia Seltos đạt 686 xe, giảm 56 xe so với mức 742 xe của tháng 7, tương đương mức giảm khoảng 7,5%. Đây là mức giảm thấp nhất trong nhóm 7 mẫu xe được thống kê. Kết quả này giúp Seltos vượt Xforce để vươn lên vị trí thứ ba trong tháng 8.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Seltos đạt 5.957 xe, tăng khoảng 69,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm SUV/CUV cỡ B được thống kê.

Ngay phía sau là Mitsubishi Xforce với 664 xe, chỉ kém Seltos 22 xe.

Tháng 7, Xforce từng đạt doanh số 1.170 xe. Như vậy, lượng xe bán ra trong tháng 8 giảm hơn 43%.

Dù đứng sau Seltos trong bảng xếp hạng tháng, Xforce vẫn có lợi thế nếu xét doanh số cộng dồn. Sau 8 tháng, mẫu SUV của Mitsubishi đạt 8.133 xe, đứng thứ ba toàn phân khúc, sau VF 6 và Yaris Cross.

Tháng 7, Xforce từng đạt doanh số 1.170 xe.

Hyundai Creta chốt Top 5

Vị trí thứ năm thuộc về Hyundai Creta với 609 xe. Theo Hyundai Thành Công, Creta là mẫu xe Hyundai có doanh số cao nhất trong tháng 8, nhỉnh hơn Tucson với 607 xe. So với 720 xe của tháng 7, doanh số Creta giảm khoảng 15,4%.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Hyundai Creta đạt tròn 6.000 xe, đồng thời là mẫu xe du lịch Hyundai có doanh số cộng dồn cao nhất từ đầu năm 2026.

Như vậy, Top 5 SUV/CUV cỡ B bán chạy nhất tháng 8/2026 lần lượt gồm VinFast VF 6 với 1.256 xe, Toyota Yaris Cross 920 xe, Kia Seltos 686 xe, Mitsubishi Xforce 664 xe và Hyundai Creta 609 xe.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Honda HR-V với 241 xe và Mazda CX-3 với 50 xe.

Sức mua giảm trong tháng 8, lũy kế vẫn tăng

Một đặc điểm rõ nét của thị trường tháng 8 là doanh số giảm trên diện rộng. Trong 7 mẫu xe được thống kê, không mẫu nào tăng trưởng so với tháng 7.

VF 6 giảm khoảng 37%; Yaris Cross giảm hơn 48%; Xforce giảm hơn 43%; Creta giảm khoảng 15,4%. Kia Seltos có mức giảm thấp nhất, khoảng 7,5%.

Tháng 8/2026 cũng rơi vào giai đoạn tháng 7 âm lịch, thời điểm nhu cầu mua ô tô tại Việt Nam thường chậm lại. Toyota Việt Nam cho biết doanh số của hãng trong tháng 8 giảm 31% so với tháng 7 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu.

Tuy nhiên, nhìn trong 8 tháng đầu năm, phân khúc SUV/CUV cỡ B vẫn duy trì mức tăng trưởng đáng kể. Tổng doanh số 50.862 xe, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mức giảm trong tháng 8 chủ yếu chưa làm đảo chiều kết quả tích lũy của phân khúc.

Cơ cấu sản phẩm trong nhóm SUV đô thị cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh các mẫu xe sử dụng động cơ xăng như Seltos, Xforce và Creta, thị trường hiện có mẫu thuần điện VF 6 cùng các lựa chọn hybrid trên Yaris Cross và Honda HR-V.

Sau 8 tháng, VF 6 tiếp tục dẫn đầu với 15.943 xe, cao hơn Yaris Cross 5.096 xe. Mitsubishi Xforce đứng thứ ba với 8.133 xe, tiếp đến là Hyundai Creta với 6.000 xe và Kia Seltos với 5.957 xe.

Đáng chú ý, dù thứ tự doanh số cộng dồn chưa thay đổi, kết quả tháng 8 cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm giữa bảng đang có sự dịch chuyển khi Seltos vượt Xforce và thu hẹp khoảng cách với Creta về doanh số lũy kế.