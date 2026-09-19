Lô 7 ô tô ngập nước ở Thái Nguyên đấu giá không có khách mua

Theo kế hoạch, phiên đấu giá trực tuyến lô 7 ô tô bị ngập nước tại Thái Nguyên dự kiến diễn ra từ 9 - 10h (17.9), nhưng không thể tổ chức do không có khách đăng ký tham gia.

Theo đại diện công ty đấu giá tại Hà Nội, nguyên nhân khiến phiên đấu giá không đủ điều kiện thực hiện, cụ thể là không có khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Lô tài sản gồm 7 ô tô, đều chưa qua sử dụng trước khi bị ngập nước qua nóc xe trong trận lũ xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 10.2025.

Trận lũ hồi tháng 10.2025 gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân

Trong số này có 1 chiếc BMW 520i sản xuất năm 2023, 1 chiếc Kia Sorento cùng 5 xe Mazda gồm 1 CX 3, 2 Mazda 2 và 2 Mazda X 30 sản xuất năm 2025.

Lô xe thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nguyên Gon, phường Sông Công (Thái Nguyên) hiện được tập kết và bảo quản tại kho bãi Sông Công để chờ thanh lý.

Sau khi bị ngập, các phương tiện được Nhà máy THACO thực hiện vệ sinh, làm sạch và kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi lô xe được đưa ra xác định giá để thanh lý.

Xe Kia Sorento và BMW 520i thuộc lô 7 chiếc ô tô ngập nước tĩnh được đưa ra đấu giá. Ảnh: Lạc Việt

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá của Nhà máy THACO, khung xe và động cơ của các phương tiện vẫn hoạt động bình thường, nhưng một số cụm chi tiết và phụ tùng cần được thay thế.

Việc thay thế các cụm chi tiết, phụ tùng nhằm bảo đảm phương tiện đáp ứng điều kiện vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật sau thời gian bị ngập nước.

Giá khởi điểm của toàn bộ lô 7 ô tô được xác định là 2,02 tỉ đồng, trong đó các phương tiện đã được thẩm định giá trước thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Tại thời điểm thẩm định giá, lô xe được tập kết, bảo quản tại kho bãi Sông Công chờ thực hiện thủ tục thanh lý theo phương án được triển khai.