Royal Enfield Himalayan 440 2026 trình làng, giá từ 62 triệu đồng

Himalayan 440 2026 được phát triển dựa trên tinh thần của chiếc Himalayan đầu tiên ra mắt vào năm 2016. Xe tiếp tục sử dụng khung half-duplex với phần khung dưới dạng cradle tách đôi, kết hợp với phuộc trước dạng ống lồng có đường kính ống 41 mm và hành trình 200 mm. Phía sau là giảm xóc đơn đặt trên hệ thống liên kết với hành trình 180 mm. Cấu hình này cho phép chiếc xe đạt khoảng sáng gầm lên tới 220 mm nhưng vẫn giữ chiều cao yên ở mức chỉ 800 mm.

Himalayan 440 có chiều dài cơ sở 1.460 mm, chiều dài tổng thể 2.190 mm, rộng 840 mm và cao 1.370 mm tính đến mép trên của kính chắn gió. Trọng lượng vận hành của xe là 199 kg. Royal Enfield công bố tải trọng tối đa 176 kg và giá hành lý tiêu chuẩn phía sau có thể chịu thêm 10 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 15 lít, đủ để phục vụ những hành trình dài mà không cần dừng tiếp nhiên liệu quá thường xuyên.

Xe sử dụng bộ vành nan hoa đi cùng lốp có săm, với kích thước 90/90-21 ở phía trước và 120/90-17 ở phía sau. Bánh trước 21 inch là một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa Himalayan 440 và Scram 440. Scram 440 sử dụng bánh trước 19 inch và thiên nhiều hơn về đường nhựa, trong khi bánh 21 inch của Himalayan 440 giúp xe vượt qua đá, ổ gà, gờ địa hình và những đoạn đường không bằng phẳng ổn định hơn.

Trái tim của Himalayan 440 là động cơ xi-lanh đơn dung tích 443 cc, làm mát bằng không khí, vốn đã được sử dụng trên Scram 440. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 25,4 mã lực, tương đương 18,7 kW, tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 34 Nm tại 4.000 vòng/phút. So với Himalayan 411 trước đây, mức tăng sức mạnh không thực sự lớn khi mẫu xe cũ đạt 25 mã lực và 32 Nm.

Động cơ mới có đường kính xi-lanh 81 mm và hành trình piston 86 mm, tạo nên một cấu hình động cơ hành trình dài. Đặc điểm này giúp động cơ phát huy lực kéo tốt ở vòng tua thấp, dù không có xu hướng vận hành ở vòng tua cao mạnh mẽ như những động cơ thiên về hiệu suất. Đối với một mẫu adventure/enduro, đặc tính này có lợi khi xe phải di chuyển chậm trên địa hình khó, vượt qua đường đất đá hoặc chở theo hành lý. Động cơ sử dụng tỷ số nén 9,5:1, phun nhiên liệu điện tử và một trục cam đơn đặt trên nắp máy.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hộp số. Trong khi Himalayan 411 chỉ có năm cấp số thì Himalayan 440 được trang bị hộp số sáu cấp kết hợp với bộ ly hợp ướt đa đĩa. Cấp số bổ sung giúp động cơ hoạt động linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện, đặc biệt là khi chạy đường trường. Royal Enfield cũng cho biết dung tích động cơ lớn hơn góp phần cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu và đáp ứng các yêu cầu khí thải ngày càng chặt chẽ tại Ấn Độ.

Himalayan 440 được trang bị đĩa phanh trước đường kính 300 mm kết hợp với heo dầu hai piston dạng floating, trong khi phía sau sử dụng đĩa 240 mm cùng heo dầu một piston. Đáng chú ý, đây là lần đầu Royal Enfield sử dụng các linh kiện phanh của Bybre, thương hiệu thuộc Brembo. Hệ thống ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn và người lái có thể tắt ABS ở bánh sau, một tính năng hữu ích khi chạy trên bề mặt đất hoặc sỏi rời và cần kiểm soát độ trượt của bánh sau.

Tuy nhiên, thay vì bổ sung hàng loạt công nghệ điện tử, Royal Enfield lại cố tình giữ Himalayan 440 ở mức đơn giản. Xe không có các chế độ lái, không trang bị kiểm soát lực kéo và cũng không sử dụng hệ thống ride-by-wire. Cụm đồng hồ là loại analog-kỹ thuật số thay vì màn hình màu hiện đại. Xe vẫn có mô-đun Tripper hỗ trợ dẫn đường từng chặng, cổng sạc USB-C và đèn hậu LED.

Cách trang bị này phản ánh rõ định hướng sản phẩm của Royal Enfield. Himalayan 440 không phải là Himalayan 450 bị cắt giảm trang bị để giảm giá. Thay vào đó, hãng muốn tạo ra một mẫu xe có triết lý riêng, hướng tới những khách hàng coi trọng sự đơn giản, dễ sửa chữa, dễ sử dụng và khả năng vận hành thực dụng hơn là các công nghệ điện tử hiện đại.

Tại Ấn Độ, Himalayan 440 được bán với giá khởi điểm từ 229.000 rupee - khoảng 62 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.