BYD thu hồi hơn 180.000 xe tại Trung Quốc do lỗi bàn đạp phanh

Xưởng lắp giáp xe ô tô của hãng BYD, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo CNA, hãng xe điện Trung Quốc BYD sẽ triệu hồi 183.211 xe thuộc dòng Qin và Tang do một bộ phận trên bàn đạp phanh có thể nứt hoặc bong khỏi vị trí sau thời gian sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan Quản lý Nhà nước về Giám sát Thị trường Trung Quốc ngày 18/9 thông báo BYD sẽ lập tức triệu hồi hơn 180.000 ôtô tại thị trường nội địa để khắc phục lỗi trong quá trình sản xuất liên quan đến một bộ phận của bàn đạp phanh.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 183.211 xe thuộc các dòng Qin và Tang, được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2022. Nguyên nhân được xác định là lỗi trong một lô đệm chặn bàn đạp phanh, khiến bộ phận này có thể bị nứt hoặc tách khỏi vị trí sau thời gian dài sử dụng.

Theo cơ quan quản lý, trong trường hợp nghiêm trọng, lỗi có thể khiến đèn phanh tiếp tục sáng dù người lái không đạp phanh. Điều này có khả năng gây hiểu nhầm cho các phương tiện khác trên đường và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

BYD cho biết sẽ thay thế miễn phí các linh kiện bị ảnh hưởng tại hệ thống đại lý được ủy quyền. Việc triệu hồi được tiến hành nhằm loại bỏ nguy cơ phát sinh từ lỗi sản xuất và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Thông tin từ cơ quan quản lý Trung Quốc cho biết đợt triệu hồi được công bố trong bối cảnh các nhà sản xuất xe điện nước này đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ về chất lượng và an toàn phương tiện.

Cùng ngày, một nhà sản xuất xe điện Trung Quốc khác là Nio cũng được thông báo triệu hồi 686 xe điện mang thương hiệu Firefly do phát hiện lỗi trong một bộ phận của hệ thống lái.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết lỗi này, trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể khiến xe mất khả năng hỗ trợ trợ lực lái. Nio sẽ kiểm tra các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng và thay thế miễn phí bó dây điện bị lỗi.

Các đợt triệu hồi diễn ra khi thị trường xe điện Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhanh, với sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước. Cùng với tốc độ mở rộng sản xuất và tiêu thụ, các vấn đề liên quan đến chất lượng, độ bền linh kiện và an toàn phương tiện cũng ngày càng được chú ý.