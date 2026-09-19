Bảng giá lăn bánh xe Honda CR-V 2026 cùng đánh giá chi tiết thông số kỹ thuật các phiên bản

Honda CR-V 2026 thế hệ thứ 6 tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam với sự lột xác toàn diện về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động. Bên cạnh các phiên bản máy xăng 7 chỗ truyền thống được lắp ráp trong nước, mẫu xe còn bổ sung tùy chọn động cơ hybrid 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đáp ứng xu hướng điện hóa và tiết kiệm nhiên liệu của người tiêu dùng.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Honda CR-V 2026

Mẫu crossover của Honda hiện được phân phối với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Đen, Xám, Titan, Trắng Ngà, Xanh, Trắng Ngọc và Đỏ. Dòng xe này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander hay Hyundai Santa Fe.

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách thuế phí ở từng địa phương.

Thiết kế ngoại thất góc cạnh và gia tăng kích thước

Honda CR-V 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm (phiên bản hybrid cao 1.691 mm). So với thế hệ trước, chiều dài tăng thêm 68 mm, chiều rộng tăng 11 mm và chiều dài cơ sở kéo dài thêm 41 mm, đạt mức 2.701 mm. Sự gia tăng này mang lại tỷ lệ thân xe cân đối và bệ vệ hơn.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác kích thước lớn, sơn đen mạnh mẽ kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng full-LED thanh mảnh. Cản trước tạo hình lưới tổ ong cứng cáp, tăng thêm chất thể thao cho phần mặt tiền.

Dọc thân xe là những đường gân dập nổi dứt khoát. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch 5 chấu kép đi cùng lốp kích cỡ 235/60R18. Đuôi xe duy trì thiết kế đèn hậu LED đặc trưng nhưng được chau chuốt tinh tế hơn, kết hợp ốp cản sau to bản và cụm ống xả kép viền kim loại.

Không gian nội thất thực dụng và ngập tràn tiện nghi

Khoang lái của Honda CR-V 2026 rộng rãi hơn đáng kể nhờ trục cơ sở kéo dài. Xe có cấu hình 7 chỗ (dạng 5+2) trên các bản máy xăng và cấu hình 5 chỗ rộng rãi trên bản e:HEV RS.

Khu vực táp-lô bố trí khoa học với màn hình trung tâm cảm ứng từ 7 inch đến 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT kích thước 10,2 inch trên các bản cao cấp (bản tiêu chuẩn dùng màn hình 7 inch).

Ghế ngồi toàn bộ bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Tiện nghi nổi bật bao gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất, phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động.

Khả năng vận hành với tùy chọn động cơ Turbo và Hybrid

Honda CR-V 2026 đem tới hai phương án truyền động riêng biệt, phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau:

Động cơ xăng 1.5L DOHC VTEC Turbo sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua 1.700–5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Các phiên bản G và L trang bị hệ dẫn động cầu trước (FWD), riêng bản L AWD sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Phiên bản e:HEV RS sở hữu hệ thống hybrid gồm máy xăng 2.0L kết hợp cùng mô-tơ điện, mang lại tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số E-CVT. Điểm sáng của hệ truyền động này là mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, chỉ 3,4 lít/100 km khi chạy trong đô thị và 5,2 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing

Tất cả các phiên bản của Honda CR-V 2026 đều được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing, gồm nhiều tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến:

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go

Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và cảnh báo chệch làn

Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Cảnh báo xe phía trước khởi hành

Hệ thống camera quan sát điểm mù LaneWatch và camera 360 độ trên bản cao cấp

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp sẵn 8 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo người lái buồn ngủ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo, đem đến sự an tâm tối đa trong mọi điều kiện vận hành.