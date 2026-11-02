Cắt dạ dày cho cụ bà 100 tuổi

Sau 3 ngày đau bụng vùng thượng vị, cụ bà L.T.H (100 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) dạ dày đã vỡ tự phát, gây chảy máu ổ bụng.

Bà H. ở độ tuổi bách niên, tình trạng đau bụng trên nền bệnh lý u dạ dày đặt ra nhiều thách thức cho ê-kíp điều trị. Các bác sĩ phải đánh giá kỹ tổn thương, sức khỏe toàn thân, đồng thời cân nhắc nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi phục sau can thiệp.

Sau hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày hình chêm để xử trí khối u.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u đã vỡ tự phát, gây chảy máu và hình thành dịch trong ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành rửa, hút dịch ổ bụng và xử trí tổn thương theo phương án đã lựa chọn.

Ca mổ do PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K cùng ThS.BS Nguyễn Tiến Trung, ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh thực hiện. Ê-kíp gây mê hồi sức do GS.TS Nguyễn Quốc Kính và ThS.BS Nguyễn Văn Quỳ phụ trách.

Theo thông tin từ ê-kíp, phẫu thuật cho người bệnh ở độ tuổi 100 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên khoa ngoại và gây mê hồi sức. Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ, lựa chọn phương án can thiệp và theo dõi diễn biến trong mổ đều phải được tính toán thận trọng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bà H. tiến triển tốt, ổn định, có thể vận động đi lại, ăn uống và sinh hoạt trở lại.

Các bác sĩ cho rằng, tuổi cao không đồng nghĩa với việc người bệnh mất đi cơ hội can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, quyết định điều trị cần dựa trên đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, thể trạng và khả năng chịu đựng của từng người, thay vì chỉ căn cứ vào tuổi tác.

Đặc biệt, với những người cao tuổi mắc bệnh lý ung thư, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ tổn thương mà còn phải cân bằng giữa hiệu quả kiểm soát bệnh, độ an toàn của phẫu thuật và khả năng phục hồi sau can thiệp.