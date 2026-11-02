Tăng cường ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan

Tiêu hủy lợn bệnh tại thôn Bình Minh, xã Na Rì.

Ngày 19-9, gia đình ông Bàn Văn Hùng, thôn Ân Tình, xã Văn Lang, phát hiện một con lợn đực giống bị chết. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với Phòng Kinh tế lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I. Kết quả xét nghiệm xác định mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Tại xã Na Rì, dịch bệnh xuất hiện ở hộ ông Đàm Văn Thảo, thôn Bình Minh. Trong tổng đàn 12 con, 4 con đã chết, 8 con còn lại có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, bỏ ăn và xuất huyết dưới da.

Ngày 6-10, kết quả xét nghiệm xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ đàn lợn đã được tiêu hủy.

Gần nhà ông Thảo, gia đình bà Hoàng Thị Bé cũng phát hiện 6 con lợn ốm, bỏ ăn. Bà đã thông báo cho trưởng thôn và chính quyền địa phương để phối hợp kiểm tra, theo dõi. Dịch bệnh xuất hiện trong thôn khiến bà lo lắng vì đàn lợn là tài sản và vốn liếng của gia đình.

Trước tình hình trên, xã Na Rì triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và giám sát đàn lợn tại các hộ lân cận. Ngày 9-10, UBND xã huy động lực lượng tham gia khắc phục dịch bệnh tại thôn Bình Minh nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc bệnh.

Anh Hoàng Xuân Hải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Rì, cho biết: Địa phương tập trung theo dõi diễn biến ổ dịch, kiểm tra các hộ chăn nuôi xung quanh và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh. Việc phát hiện sớm những biểu hiện bất thường của đàn lợn có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn dịch lây lan.

Không chỉ các hộ có lợn mắc bệnh, những cơ sở chăn nuôi quy mô lớn cũng tăng cường phòng ngừa. Tại thôn Kim Lư, xã Na Rì, gia trại của anh Hoàng Xuân Hải chú trọng vệ sinh, phun khử khuẩn chuồng trại, theo dõi sức khỏe đàn lợn và kiểm soát nguy cơ đưa mầm bệnh vào khu vực chăn nuôi. Gia đình thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại nếu dịch bệnh xâm nhập.

Tại xã Văn Lang, sau khi ghi nhận dịch bệnh ở thôn Ân Tình, địa phương tăng cường giám sát đàn vật nuôi. Đồng chí Mã Ngọc Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lang, thông tin: Xã phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại; chủ động khai báo khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại trực tiếp cho người chăn nuôi, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại địa phương. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và cơ quan chuyên môn, mỗi hộ chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, kịp thời khai báo khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường; không bán chạy hoặc vận chuyển lợn mắc bệnh.

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời và phòng dịch thường xuyên là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và sinh kế của người dân.