Súp lơ xanh và trắng: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Tôi thích ăn súp lơ trắng hơn nhưng thấy trên mạng nhiều người nói màu xanh mới tốt, nhiều dinh dưỡng. Xin chuyên gia tư vấn súp lơ xanh hay trắng tốt cho sức khỏe hơn. Tôi cảm ơn! (Nguyễn Ngọc Tuyền - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Súp lơ (hay còn gọi là bông cải) thuộc họ cải, có hai loại phổ biến là màu xanh và màu trắng. Thành phần đều chứa nhiều dưỡng chất như carotenoid (beta-carotene, lutein, zeaxanthin), vitamin C, E, K, folate và khoáng chất. Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho cơ thể.

Đặc biệt, rau họ cải chứa glucosinolate - hợp chất có lưu huỳnh tạo nên mùi hăng đặc trưng. Khi được nhai, chế biến và tiêu hóa, chất này có thể phân hủy thành các hợp chất hoạt tính sinh học như indole, nitrile, thiocyanate và isothiocyanate.

Súp lơ - thực phẩm nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

Súp lơ xanh và súp lơ trắng đều có những lợi ích nhất định nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú.

Trước hết, các hợp chất glucosinolate và sản phẩm phân hủy của chúng, đặc biệt là isothiocyanate, đang được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ phòng chống ung thư. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy những hợp chất này có thể tác động đến quá trình phát triển của tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong súp lơ góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Chất xơ trong loại rau này còn hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột.

Một số hợp chất chứa lưu huỳnh trong rau họ cải cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ các enzyme tham gia quá trình chuyển hóa và giải độc của cơ thể.

Cả hai loại đều cung cấp vitamin C, sắt, đồng, kali, magie cùng chất xơ. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng giữa chúng có một số khác biệt.

Một số nghiên cứu cho thấy súp lơ trắng chứa hàm lượng cao hơn một số hợp chất phenolic như axit protocatechuic, axit coumaric và axit vanillic, đồng thời có ưu thế về vitamin B5, B6.

Trong khi đó, súp lơ xanh nổi bật hơn nhờ hàm lượng lutein, zeaxanthin, vitamin K và vitamin C. Đây là những dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe mắt, xương và hệ miễn dịch.

Theo dữ liệu dinh dưỡng tham khảo trên 100g súp lơ tươi

Mỗi loại có thành phần dưỡng chất riêng, do đó người dân nên luân phiên sử dụng cả hai trong bữa ăn để đa dạng nguồn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Bạn lưu ý, súp lơ là thực phẩm hỗ trợ xây dựng chế độ ăn lành mạnh, không phải thuốc điều trị hay thực phẩm có thể thay thế các biện pháp phòng ngừa, tầm soát ung thư.