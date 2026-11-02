Não mô cầu diễn biến nhanh, tiêm vaccine để chủ động phòng bệnh

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Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Đáng chú ý, vi khuẩn có thể cư trú ở vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng, nhưng vẫn có khả năng lây truyền cho người khác.

Theo TS.BS Đoàn Thu Trà, Quyền Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, môi trường sinh hoạt tập trung như trường học, ký túc xá, doanh trại hoặc những nơi có tiếp xúc gần kéo dài tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn lây lan.

Khi xâm nhập vào máu hoặc hệ thần kinh trung ương, vi khuẩn có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết tối cấp, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong nhanh chóng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ từng điều trị một bệnh nhân mắc não mô cầu diễn biến nặng. Ban đầu, người bệnh chỉ mệt mỏi, ớn lạnh và tự truyền dịch tại nhà. Sau đó, bệnh nhân sốt cao, xuất hiện ban xuất huyết, nhanh chóng rơi vào hôn mê, suy hô hấp, phải thở máy và điều trị tích cực. Nhờ được cấp cứu kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Các chuyên gia cho biết, triệu chứng ban đầu của bệnh dễ nhầm với cúm hoặc những bệnh nhiễm trùng thông thường, như sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn. Khi xuất hiện đau đầu dữ dội, cứng gáy, lơ mơ, khó đánh thức, tay chân lạnh hoặc ban xuất huyết đỏ tím không mất màu khi ấn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay. Không nên chờ xuất hiện ban xuất huyết mới đi cấp cứu vì không phải trường hợp nào cũng có dấu hiệu này.

Tiêm vaccine chủ động phòng bệnh

TS.BS Đoàn Thu Trà nhấn mạnh, tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng và hiệu quả để phòng bệnh não mô cầu xâm lấn, giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nghiêm trọng.

Hiện có các loại vaccine phòng bệnh do những nhóm huyết thanh não mô cầu khác nhau như A, B, C, W và Y. Mỗi loại vaccine có phạm vi bảo vệ và chỉ định theo độ tuổi riêng. Vì vậy, người dân cần được tư vấn để lựa chọn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp.

Các gia đình có trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người chuẩn bị sinh hoạt trong môi trường tập trung hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động tìm hiểu và tiêm phòng theo khuyến cáo, không đợi đến khi xuất hiện ca bệnh mới thực hiện biện pháp bảo vệ.

Bên cạnh tiêm vaccine, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho, hắt hơi, không dùng chung vật dụng tiếp xúc với nước bọt và duy trì không gian sống thông thoáng. Khi có người mắc bệnh, những trường hợp tiếp xúc gần cần được cơ sở y tế đánh giá và chỉ định kháng sinh dự phòng nếu cần thiết.

Chủ động tiêm vaccine, nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm và tiếp cận y tế kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng và tử vong do não mô cầu.