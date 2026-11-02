Khám sức khỏe trước kết hôn: Cần hơn mức hỗ trợ 1 triệu đồng

Gỡ rào cản để người trẻ chủ động thăm khám

Đang chuẩn bị cho kế hoạch lập gia đình, chị Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội) cùng bạn trai dành nhiều thời gian tính toán tài chính, công việc và các khoản chi phí cho đám cưới. Riêng việc khám sức khỏe trước kết hôn, cả hai vẫn chưa thực sự tìm hiểu.

“Chúng tôi chủ yếu quan tâm đến công việc, tài chính và việc chuẩn bị đám cưới, ít nghĩ đến chuyện khám sức khỏe trước kết hôn. Cả hai đều còn trẻ, sức khỏe bình thường nên chưa cần thiết phải đi khám” - chị Linh bày tỏ.

Chị Linh mong muốn không chỉ là được hỗ trợ kinh phí.

Chị Linh nhận thấy, chi phí không phải rào cản duy nhất. Điều khiến các cặp đôi băn khoăn còn là việc lựa chọn cơ sở khám, những xét nghiệm cần thực hiện, thời gian thăm khám và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Nếu có dịch vụ đặt lịch trước, quy trình khám rõ ràng, thời gian linh hoạt và được bác sĩ tư vấn riêng tư, chị Linh nghĩ các cặp đôi sẽ chủ động tham gia hơn. Đặc biệt, việc tư vấn cần giúp các cặp đôi trẻ hiểu tình trạng sức khỏe của mình, thay vì chỉ nhận kết quả xét nghiệm rồi ra về.

Trước đề xuất Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng cho các cặp đôi khám sức khỏe trước kết hôn, chị Linh cho rằng, đây là khoản hỗ trợ thiết thực, nhất là với người trẻ đang phải cân đối nhiều chi phí khi chuẩn bị lập gia đình.

Tuy nhiên, điều chị Linh mong muốn không chỉ là được hỗ trợ kinh phí mà còn là dịch vụ thuận tiện, chất lượng, bảo đảm quyền riêng tư. Khi thủ tục đơn giản, thông tin rõ ràng và có hướng dẫn cụ thể, chính sách sẽ tạo thêm động lực để các cặp đôi chủ động thăm khám.

Đừng đợi có dấu hiệu bất thường mới đi khám

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Lê Trí Tiến Thành (Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội) cho biết, nhiều người trẻ cứ nghĩ cơ thể khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường đồng nghĩa với việc không mắc bệnh. Tuy nhiên, không ít nguy cơ sức khỏe có thể diễn tiến âm thầm, khiến người bệnh khó nhận biết.

Đó có thể là các bệnh lây truyền qua đường tình dục, rối loạn nội tiết, bất thường ở cơ quan sinh sản hoặc các bệnh lý di truyền… Những vấn đề này không phải lúc nào cũng có biểu hiện rõ ràng nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và thai kỳ sau này.

Theo bác sĩ Thành, đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng của Hà Nội có ý nghĩa thiết thực.

Đơn cử, một số trường hợp phụ nữ có khối u buồng trứng nhưng không xuất hiện triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Nếu không thăm khám, người bệnh có thể không biết mình đang gặp vấn đề về sức khỏe, chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám phụ khoa.

“Việc khám sức khỏe trước kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm những nguy cơ này, mà còn tạo điều kiện để các cặp đôi được tư vấn, điều trị hoặc có kế hoạch sinh con phù hợp. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để bảo vệ sức khỏe của cả bố, mẹ và thế hệ tương lai” - bác sĩ Thành cho hay.

Theo bác sĩ Thành, đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng của Hà Nội có ý nghĩa thiết thực trong việc giảm bớt rào cản tài chính, khuyến khích người trẻ quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, hỗ trợ kinh phí mới chỉ là bước đầu.

Khám sức khỏe trước kết hôn không đơn thuần là thực hiện một số xét nghiệm mà cần đi kèm tư vấn về sức khỏe sinh sản, bệnh di truyền, tiêm chủng và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Do đó, bên cạnh chính sách hỗ trợ, cần xây dựng quy trình khám khoa học, bảo đảm chất lượng chuyên môn, quyền riêng tư và tăng cường truyền thông để người trẻ hiểu đúng về ý nghĩa của việc thăm khám.

Khám trước kết hôn là trách nhiệm của cả hai

Cũng có ý kiến cho rằng, khám sức khỏe trước kết hôn chủ yếu dành cho phụ nữ hoặc chỉ cần thiết khi các cặp đôi chuẩn bị sinh con.

Chia sẻ về điều này, theo bác sĩ Bùi Văn Thường (Bệnh viện Bạch Mai), đây là cách hiểu chưa đầy đủ, bởi sức khỏe sinh sản chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố ở cả nam và nữ.

Bác sĩ Bùi Văn Thường (bên phải) cho rằng, việc thăm khám cần có sự tham gia của cả hai người, thay vì mặc định phụ nữ phải chịu trách nhiệm.

Nam giới cũng có thể gặp các vấn đề về nội tiết, chất lượng tinh trùng hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn mà không có biểu hiện rõ ràng. Đó là lý do, việc thăm khám cần có sự tham gia của cả hai người, thay vì mặc định phụ nữ phải chịu trách nhiệm.

Không chỉ nhằm đánh giá khả năng sinh sản, khám sức khỏe trước kết hôn còn giúp các cặp đôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, được tư vấn về bệnh di truyền, sức khỏe tình dục và chuẩn bị kiến thức cho cuộc sống hôn nhân.

“Trước tiên, điều quan trọng là thay đổi nhận thức. Khám sức khỏe trước kết hôn không phải để đánh giá một người có đủ điều kiện kết hôn hay sinh con hay không, mà là cơ hội để cả cùng chủ động chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tương lai” - bác sỹ Thường nhấn mạnh.

Từ câu chuyện của chị Nguyễn Khánh Linh và góc nhìn của các bác sĩ, có thể thấy khoản hỗ trợ 1 triệu đồng là một yếu tố khuyến khích, nhưng chưa đủ để thay đổi thói quen của người trẻ.

Vì vậy, để chính sách đi vào cuộc sống, cần đồng thời tháo gỡ những rào cản về nhận thức, thủ tục, chất lượng dịch vụ và tâm lý e ngại, giúp khám sức khỏe trước kết hôn trở thành nhu cầu tự nguyện, thiết thực của mỗi cặp đôi.